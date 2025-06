Santillán: “En Formosa hay equidad territorial e igualdad de oportunidades con justicia social”

La diputada provincial y candidata a reelegir en ese cargo, Azucena del Valle Santillán, se refirió a la importancia del Modelo Formoseño como proyecto político conducido por el gobernador Gildo Insfrán para el desarrollo de la provincia y aseguró que él “es un discípulo de Juan Domingo Perón que hoy hace realidad la justicia social en Formosa”.



“Nuestro Gobernador, con sus políticas públicas, dignifica al ser formoseño, al hombre y a la mujer formoseña, a la familia formoseña, a aquel niño, adolescente o adulto que viva donde viva, tenga resueltas sus necesidades porque justamente cuando hablamos de derechos, hablamos de un Estado presente que solamente acá en la provincia de Formosa podemos vivir esa realidad a diario”, sostuvo.

En ese sentido, la candidata defendió las más de 15 obras de diversas índoles inauguradas por Insfrán en el oeste formoseño la semana pasada y dijo que cree que estas políticas son necesarias para paliar las necesidades de los formoseños.

“Este modelo inclusivo, este modelo que habla de derechos y que hace realidad la equidad territorial, donde existe la igualdad de oportunidades porque más allá de los años que llevo viviendo en mi provincia y recorriendo, ver donde se inaugura una escuela para dar respuesta a 20 familias, eso es equidad territorial”, aseguró.

Y agregó: “Entonces al haber una equidad territorial, hay igualdad de oportunidades y por supuesto una verdadera justicia social, enmarcado en este Modelo Formoseño que es inclusivo y, por supuesto, que tiene un nombre: Gildo Insfrán”.

En otro orden, Santillán habló sobre el rol de la oposición local y cuestionó que llegue a la gente “con mentiras” y atacando “a mansalva” al Gobernador al que consideró como su “grave problema”.

“¿Por qué? Porque él tiene un norte acertado hacia donde lleva a todo el pueblo formoseño y eso les molesta, porque no tienen oportunidad, no tienen ni siquiera un mínimo de proyecto para bajar acá en la provincia de Formosa”, aseveró.

Y añadió: “Entonces qué tienen que hacer, sobre la mentira, la denostación del Gobierno formoseño, del doctor Insfrán, de su gabinete; y lo más grave todavía, pedir la intervención de la provincia”.

En ese marco la legisladora advirtió que “los formoseños no les vamos a permitir” sino, por el contrario, “vamos a defender, como sea, lo que nos costó mucho, acompañando a un líder como lo es el gobernador Gildo Insfrán”.

“Porque en Formosa se vive la verdadera libertad, no la engañosa como lo hicieron allá a nivel nacional, que muchos argentinos le creyeron y hoy están pasando necesidades porque no le importa la posición del pueblo argentino, no le importa el ser humano, si vive, si tiene para comer bien”, apuntó.

Y cerró: “Esa es la gente que está en la oposición de acá que se hacen llamar formoseños”.