Camino a las elecciones del 29 de junio el Frente de la Victoria presentó a sus candidatos

Este viernes 30, en el club San Martín, se realizó la presentación oficial de los candidatos a concejales, diputados provinciales y convencionales constituyentes del Partido Justicialista, para las elecciones provinciales del próximo 29 de junio.

Los candidatos titulares a diputados provinciales por el sublema “Frente de la Victoria” son, en primer lugar, Agustín Samaniego, en segundo término Azucena del Valle Santillán y tercero Rodrigo Vera, le siguen Estela Escobar; Rafael Navas; Celeste Benítez León; Hugo Arrúa; Claudia Villarruel; Jorge Román; Rosa Beatríz Passadore; Rodrigo Martín Sandoval; Micaela Martínez; Juan Alfredo Corti; María Florencia Olmedo y Francisco Parra.

Mientras que los suplentes son Blanca Beatriz Denis; Gustavo Maximiliano López Peña; Paula Raquel Ramírez; Fernando Gabriel Aranda; Nadín Saldarini Barrios; Fernando Noguera; Ángela Cabrera y Javier José Capra.

Convencionales constituyentes

Para convencionales constituyentes del FdV encabeza la lista de candidatos titulares Graciela De la Rosa, en segundo lugar Rodrigo Emanuel Vera y tercera Grissel Insfrán, luego Adrián Muracciole; María de los Ángeles Martínez; Fermín Caballero; Ana María del Riccio; Edgar Pérez; Gisela Pratti; Roberto Vizcaíno; Karina Giménez; Mario Romay; Valeria Ruth Méndez; Hugo Orlando García; Alicia Edith Benítez; José Agustín Olmedo; Grisel Noemí Cardozo; Carlos Soñez; Blanca Azucena Almirón; Rubén Darío Solalinde; Graciela Andrea Acosta; Camilo Javier Orrabalis; Griselda Saldarini; Hugo Jara; Marta Ramona Galeano; Julián César Costa; Claudia Gil; Fernando Galarza; Silvia González y Rodrigo Iván Cappello.

Y los suplentes: María del Carmen Bakich; Rodolfo Gorvein; Roxana Monzón; Rodrigo Fernando Gómez; María Megía; Pablo Olivera; Lourdes Vargas; Fernando Bogarín; Ada Paredes y Guillermo Escobar.

Concejales capitalinos

Entre los candidatos a concejales de la ciudad de Formosa, por el sublema “Frente de la Victoria” se encuentran María del Carmen Argañaráz; Marcelo Adrián Sosa; Mirta Retamozo; Fernando Inchausti Díaz; Paola Leonor Casco y Miguel Dionisi; y los suplentes Lourdes Vargas; Gustavo Miers; Verónica Silvera; Ariel Lavergne.

En tanto que por el sublema “Valores Ciudadanos” están Malena Mariel Gamarra; José Delguy y Gisela Martínez.

“Todos estamos convocados para esta patriada”

En este marco, el candidato a diputado provincial por el FdV, Agustín Samaniego instó a los formoseños a “unirse para defender su futuro y el modelo provincial” y llamó a todos y cada uno a participar de las elecciones del 29 de junio.

Al tomar la palabra, señaló que “con la responsabilidad que siempre tuvimos, le venimos a decir a todos nuestros comprovincianos que Formosa no se rinde y no vamos a entregar nuestro futuro”.

Subrayó que “a nosotros nos ha costado mucho llegar a este presente de realizaciones”, destacando que “venimos de tiempos de olvido, negación e ignorancia”, pero también tenemos “antepasados que se tuvieron que sacrificar”.

Por eso, expresó: “Le queremos decir al pueblo de Formosa que vamos a trabajar por cada uno de todos los formoseños, piensen como piensen”, añadiendo que “necesitamos que pongamos un granito de arena porque estamos transitando el camino de la victoria de Formosa, del Modelo Formoseño”.

“Vamos a ganar estas elecciones, no por soberbia, sino por convicción, no por ambición, sino por amor a nuestra provincia”, aseveró Samaniego, resaltando que “el 29 de junio no es una elección más, es una decisión histórica sobre nuestro presente y futuro”.

Expuso que “ese día necesitamos de los jóvenes con su rebeldía, generosidad y su pasión por las cosas que hacen; de las mujeres, con su capacidad de aunar esfuerzos y sumar voluntades, necesitamos su energía, amor, capacidad de cuidado y su mirada tierna pero firme; también a nuestros adultos mayores, porque para la sociedad formoseña, nuestros jubilados son los más preciados que tenemos”.

Se refirió también a la importancia “de los empresarios y comerciantes, con su perseverancia; de la misma manera la formación de nuestros profesionales; la fuerza de nuestros trabajadores y a los formoseños del campo y de la ciudad”, asegurando que “todos estamos convocados para esta patriada”.

Asimismo, consideró que “frente a la falta de ideas y proyectos de nuestra oposición local, la planificación del Modelo Formoseño”, y añadió “frente al odio, resentimiento y ofensa, la solidaridad nuestra”,

“Los formoseños nos identificamos con el amor”, enfatizó el candidato a diputado provincial y mencionó que “eso se refleja cuando nuestros trabajadores de la salud curan el dolor en los más de 200 hospitales y centros de salud inaugurados por el gran transformador de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán”.

Y siguió: “nos identificamos con el cariño y pasión con que educan a los niños y jóvenes nuestros queridos docentes en las más de 1.500 escuelas que hemos inaugurado”, como así también “con las manos callosas de nuestros albañiles que han hecho viviendas, caminos, escuelas”.

Concluyó marcando que “todos estos logros que tenemos en el presente y los grandes desafíos que nos depara el destino, los debemos defender”, por esta razón “cada uno de los formoseños tenemos una gran responsabilidad, diciéndole sí al Modelo Formoseño, sí al Gobernador”.

Fortalecernos como provincia

Por su parte, la licenciada Graciela de la Rosa, candidata a convencional constituyente por el FdV, sostuvo que “si bien la campaña prácticamente ya comenzó, este es un momento para estar frente a la gente y explicar también las propuestas y cuál es el contexto histórico, económico, social y político que estamos viviendo en Formosa y a nivel nacional”.

Subrayó que “es fundamental hablar del marco en que se dan estas elecciones, que son muy importantes”, afirmando que “en el caso de los convencionales constituyentes será bisagra en la historia formoseña”.

Además, lamentó que “el Gobierno nacional con un modelo libertario anarco-capitalista está haciendo estragos en la Argentina, que no solamente lo vemos con los jubilados, ahora también con los médicos del Garrahan, con recortes en ciencia y tecnología o a los organismos de derechos humanos, de las mujeres, discapacitados y de todos los programas sociales”.

Sumó que “tampoco está enviando los recursos que les corresponden a las provincias”, marcando que “está socavando las bases de los Estados provinciales, generando un panorama nefasto a nivel nacional”.

Ante esto, De la Rosa instó a que “nosotros tenemos que fortalecernos como provincia y como Estado provincial”.

Y aseguró que “el Modelo Formoseño es la validación de que se pueden hacer políticas públicas desde el peronismo con resultados positivos como los tenemos en nuestra provincia”.

Agenfor