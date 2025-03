Vergonzante actitud de los militantes opositores con “Sindrome de fin de mandato”

El diputado provincial Justicialista Hugo “Cacho García”, señaló que hace algunos días, un grupo de militantes, con un claro síndrome de “fin de mandato”, se autodenominaron inspectores de obras y se acercaron a una escuela del interior provincial con la intención de ingresar sin el permiso de los directivos, actuando a escondidas de todos. Resulta llamativo que se presentaran en horario nocturno, como quien obra con segundas intenciones. Solo los que tienen actitudes sospechosas se mueven bajo la oscuridad para llevar a cabo sus fechorías.



El legislador explicó que lo que encontraron fue una situación que no esperaban: trabajadores en plena tarea, una obra en ejecución con fondos provinciales, a pesar de la difícil situación a nivel nacional, y una comunidad agradecida con su gobierno. “La realidad, una vez más, se impone por sí misma. Es lamentable el nivel al que ha llegado la oposición, que no tiene otra ocupación más que hacer de revisores de obras ajenas y sueños cumplidos. Lo que necesitamos es que se pongan a trabajar de verdad por los formoseños”, expresó indignado.

“El tiempo de construcción es algo que todos entendemos”, manifestó García, al recordar que cada obra tiene sus plazos y requiere de tiempo, tanto en lo administrativo como en su ejecución.

El gobierno provincial planifica y ejecuta con previsibilidad. Este proceso lleva tiempo, y nada serio se construye de manera improvisada. “Si realmente les preocupa el bienestar de los niños y niñas, lo primero que deberían hacer es agradecer al Gobernador por la construcción de este moderno y amplio edificio, al igual que los otros 1508 establecimientos realizados durante su gestión. Deberían también reconocer su trabajo constante en la mejora de la calidad educativa, la capacitación permanente de docentes, la inversión tecnológica en las escuelas, entre otras realidades. Pero no, en lugar de eso, eligen callar frente a los logros concretos y, en cambio, se dedican a hacer lo que mejor saben hacer: atacar sin fundamento”, lamentó.

Asimismo dijo que se quejan de haber sido “intimidados” cuando en realidad fueron ellos quienes se acercaron con la intención de provocar un conflicto, esperando aumentar su amperímetro de aceptación electoral. Si realmente les interesa el bienestar de los formoseños, ¿por qué no se oponen al desfinanciamiento de las obras públicas necesarias o luchan por los derechos de los jubilados? ¿Por qué no defienden a las personas que en el país han quedado sin acceso a medicamentos esenciales para asegurar su vida? Esas son las luchas que los formoseños necesitamos, no sus montajes teatrales mediáticos y sus denuncias seriales en redes sociales” clarificó el diptuado del bloque PJ.

“En su afán de obtener rédito político, critican las realizaciones de los formoseños y pretenden decirnos qué hacer y cómo hacerlo, mientras se mantienen callados y apoyan los atropellos a la dignidad de las personas perpetrados por el gobierno nacional, que poco se preocupa por los argentinos y los formoseños. Esta doble moral es evidente y revela su verdadero interés: no están con la gente, están con sus aspiraciones elctorales, con sus mentiras y con su deseo de sumar a algunos a sus engaños, con tal de aspirar a algún cargo. Lo que les pedimos es seriedad, responsabilidad y compromiso. No necesitamos más show político” cerró.