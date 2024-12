“La educación tiene que acompañar la evolución del mundo” consideró Insfrán tras entregar diplomas a flamantes egresados

En la mañana de este martes 10, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto de colación de los 68 nuevos egresados de las cuatro carreras que actualmente se dictan en el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”(IPF).



Se llevó a cabo en las instalaciones del Polo Científico Tecnológico y de Innovación, situado en el kilómetro 1190 de la Ruta Nacional N° 81 en la ciudad capital, en donde los nuevos profesionales de las Tecnicaturas Superiores en Telecomunicaciones, Química Industrial, Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma, recibieron su certificado de egreso.

El gobernador Insfrán brindó un discurso a toda la comunidad presente, dirigiéndose en primer lugar a los egresados, a quienes les preguntó: ¿Saben por qué tuvieron la posibilidad de estudiar y de obtener un título?, respondiendo rápidamente que “muy por el contrario de lo que piense el Gobierno nacional, en Formosa hay un Estado presente que les dio la posibilidad de que se formen” y que de la conjunción de ello con su esfuerzo, se obtuvo este acto de egresados.

Asimismo, agregó que “permanentemente se quiere desmerecer la política, cuando esta es la ciencia capaz de llevar adelante una provincia, una localidad, un país, el mundo” haciendo notar que “la política pública de Formosa es diferente a la que quiere el Estado nacional”.

“Ellos (Gobierno de Javier Milei) hablan de que quieren el mayor logro del déficit cero, y nosotros hace muchos años que lo tenemos, pero con el pueblo adentro, incluido, no como ellos”, denunció, sosteniendo que la manera en cómo quieren hacerlo es inhumano y más fácil, “porque es a través del más débil, quitándoles medicamentos a los jubilados, lo que realmente es una lástima”.

Además, esbozó que “hoy estamos recordando un hecho trascendental en la vida de los argentinos, porque todo estos se puede hacer en democracia”, haciendo referencia a que el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como Presidente, dando inicio a la recuperación de la democracia en el país tras siete años de dictadura cívico-militar.

“Los que somos de una generación más avanzada hemos vivido la otra etapa”, precisó y recordó que “cuando éramos jóvenes como ustedes, vivíamos en una dictadura, en la cual algunos compañeros desaparecieron y otros fueron encarcelados, recuperando su libertad recién en 1983” y lamentando al mismo tiempo que “ya pasaron 41 años de ese hecho, pero aun así vemos que hay gestiones que nos acercan más al pasado que a un futuro promisorio”.

“La educación nunca puede ser algo estático, tiene que ser evolutiva, acompañar la evolución del mundo, de la ciencia, de la tecnología, no es algo permanente”, aseguró y señaló que “no es casualidad que hoy el ministro de Educación de la provincia sea el anterior Secretario de Ciencias y Tecnología”.

Además, indicó que “tenemos mucho trabajo en educación, en la ciencia y la tecnología”, nombrando en esta línea a la inteligencia artificial y estimando que nos guste o no, está y debemos adaptarnos.

Además, anunció que “si Dios quiere el año que viene vamos a inaugurar ese edificio”, en referencia a las instalaciones del Politécnico Formosa, en donde, el Gobernador subrayó que “estamos formando el recurso humano” y añadió que “el Modelo Formoseño pensó en donde van a trabajar, porque el Polo Científico es que el va a funcionar como un parque industrial, pero tecnológico”.

En esta línea se refirió a la empresa “biosiderúrgica que ya está mostrando su estructura de primer horno” aclarando que el proyecto es de cuatro e indicando que “uno solo genera tres mil puestos de mano de obra tanto especializado como el de ustedes, pero también rural porque se va a necesitar el material indispensable que es el carbón vegetal”.

Artífices de nuestro propio destino

En otro orden, denunció que “los porteños no nos conocen, pero ellos saben todo lo que debemos hacer, como si fuera que no somos no capaces de ser artífices de nuestro propio destino”.

“A ellos les digo por qué no se preocupan un poco de todas las barbaridades que tienen en la ciudad capital, porque los abuelos deben rogar por medicamentos, los que no pueden pagar el alquiler viven en la calle, pero no, ellos son europeos en el exilio” ironizó al mismo tiempo que denunció que dicen que “en Formosa hay un dictador”, aclarándoles que “soy producto de la decisión de ustedes (el pueblo formoseño) y el día que no quieran que esté mas no me voten y listo”.

Para ir cerrando, les dijo que “a todos los que hablan de que son libertarios y lo único que buscan es un cargo”, consideró que en la política lo que se debe buscar es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.

“No existe libertad sin justicia social, y esto nos dijo el general Juan Domingo Perón hace mucho tiempo, que la libertad sin justicia social es como el zorro en el gallinero, la gallina solo puede picotearlo y el zorro les comerá a todos”, asegurando que “esta es la libertad que nos ofrece este señor (por Javier Milei)”.

Aquí lamentó que “tenemos comprovincianos que atacan con cuestiones personales”, haciéndoles saber que “deben quedarse tranquilos, porque no voy a responder nada que no sea sobre política”.

Finalmente, esbozó: “Felicitaciones egresados. Les deseo todos los éxitos, tienen la mejor herramienta para que así sea y cada vez van a ser mejores”.

Agenfor