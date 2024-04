Insfrán inauguró el nuevo edificio de Reconocimientos Médicos de la DPV y entregó importante equipamiento

Durante un acto que encabezó el gobernador Gildo Insfrán para inaugurar el nuevo edificio de Reconocimientos Médicos de la Dirección Provincial de Vialidad, el Estado provincial entregó varias camionetas, tractores, camiones volcadores, camiones regadores, retroexcavadoras y carretones que pasan a engrosar el parque automotor de la DPV. De esta manera, se avanza en el fortalecimiento de la red vial de la provincia desde las acciones del Modelo Formoseño.



El 1° de marzo pasado, al brindar su discurso en el inicio de sesiones de la Legislatura Provincial, el primer mandatario se había referido a la paralización de más de 50 obras públicas en el territorio por decisión del actual Gobierno Nacional.

“No es la primera vez que ocurre esta injusticia –afirmó Insfrán-. Ya la vivimos durante la gestión nacional de Cambiemos” y dejó en claro que “al igual que aquella vez, les digo que podrán paralizarnos obras, pero no podrán frenar el avance del Modelo Formoseño. Iremos a menor velocidad, pero les aseguro que no detendremos la marcha”.

Este viernes 12, el Gobernador dio una muestra más de lo enunciado en ese entonces al encabezar la entrega de los mencionados equipos viales en la DPV y dejar inaugurado el nuevo edificio de la oficina de Reconocimientos Médicos, que brinda atención directa a 380 agentes en actividad y 80 jubilados, que cuenta además de consultorio médico, con un flamante consultorio odontológico, novedad para la entidad.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de Usos Múltiples de la entidad vialera y contó con las presencias también del presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Cabrera; el intendente capitalino Jorge Jofré; el administrador general de la DPV, Javier Caffa; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, entre otros.

En primer término, se dirigió a los presentes la jefa de Reconocimientos Médicos de la DPV, la médica Elsa Pérez, tras lo cual fue el turno de la entrega de llaves de los distintos vehículos y equipamiento para el organismo.

En la oportunidad se entregaron un tractor y una camioneta 4×4 para el Distrito Sur, una motoniveladora y un carretón chico para el Distrito Norte, un cargador frontal para el Distrito Capital y un camión regador para el Distrito Oeste.

También, un camión volcador y una camioneta 4×4 para ser destinados al Distrito Noroeste; una minicargadora y una camioneta 4×4 al Departamento Conservación; y una camioneta 4×4 al Departamento de Ingeniería Civil.

Caffa

Al hablar durante el acto, el administrador Caffa señaló que tanto la inauguración del nuevo edificio, como también la entrega de maquinaria para las distintas sección es fruto de un Estado provincial presente, en contrapartida con el contexto nacional de recortes, desempleo y achicamiento del Estado a su mínima expresión.

Adelantó el funcionario que las maquinarias recibidas serán puestas rápidamente en terreno para cumplir no sólo con el servicio vial, sino también de ayuda en la emergencia, ya sea por sequía o por inundación.

Aquí trajo a colación el trabajo interinstitucional reciente ante el desborde del río Pilcomayo que demostró al sistema provincial funcionando bien, sin afectaciones de las comunidades criollas y aborígenes, y además permitió conducir el vital líquido hacia el Bañado La Estrella.

Recordó que durante esa emergencia la DPV desplegó tanto en la Banda Norte, como en la Banda Sur del Bañado equipo vial con personal para atender las necesidades de la población. Destacó el trabajo coordinado entre todos los organismos del Estado “al lado del pueblo, donde nos necesitan”.

“A los que no pudimos ver es a los legisladores de la oposición, que cada cuatro años se pegan un recorrido, hacen promesas, pero en estas situaciones donde el pueblo realmente necesita, no aparecen. Incluso cuando visitan, parece que no conocen el interior de la provincia y necesitan ayuda para poder salir a la ruta nacional 81”, reflexionó.

Moderno edificio

Refirió el titular de la DPV que el nuevo edificio de Reconocimientos Médicos se construyó a nuevo dando cobertura tanto a los trabajadores viales como a su familia y a los jubilados. “Tiene consultorio médico, odontológico, una sala de enfermería, un área para seguridad e higiene, rampa para discapacitados y el acceso para la ambulancia”, detalló.

“Hay un Estado que invierte en obra pública para satisfacer las necesidades de la comunidad y donde jamás un privado invertiría ni un peso porque la ecuación financiera no es redituable y no le cierra la tabla Excel”, argumentó.

Emergencia hídrica

Al volver a referirse a la emergencia hídrica, por desbordes del Pilcomayo, señaló que ninguna empresa privada planificó hasta el momento las obras necesarias para este año, pero sí lo hizo el Estado provincial, para garantizar la construcción de los terraplenes de mitigación de crecida como las correderas.

Dijo que la planificación y proyectos ya están terminados para ser elevados al Gobierno Nacional, y en el mismo sentido recordó que la misma incertidumbre se vivió entre los años 2015 y 2019 (Gobierno de Mauricio Macri), oportunidad en la cual “no tuvimos el acompañamiento nacional y eso motivó que tuviéramos problemas y afectaciones de las comunidades”.

Caffa puso de resalto la inversión del Estado en las obras necesarias para crear la infraestructura básica necesaria para el desarrollo, la producción y el crecimiento, consolidando la integridad territorial y social, contribuyendo a disponer de los medios para la igualdad de oportunidades y la justicia social.

Marcó que frente a esto se nota el contraste con la política del actual Gobierno Nacional, “un proyecto individualista que quiere reducir al Estado en su mínima expresión, con casi nula intervención en la vida de los argentinos, desregulación total de la economía, aumentos generalizados de las tarifas, desempleo creciente, privatización de empresas estatales, alimentos a precio dólar y salarios congelados”.

Dijo que está enfocando “su política en el llamado déficit cero, a como sea, al precio que sea, ajustar los números sin importar las consecuencias, quedando los trabajadores afuera”.

Modelo Formoseño

Valoró que en la provincia, el Modelo Formoseño permite “hablar de inclusión social, igualdad de oportunidades y calidad de vida, sea cual sea donde habite un formoseño”.

“No es el momento de negaciones ni de indiferencias, al contrario, es el momento de honrar con nuestro pensamiento y acciones a la historia que hemos construido como provincia y Nación” pidió.

Dijo que “ello exige que las acciones permitan dejar expuestos los argumentos de una supuesta libertad que venía por la casta y hoy vemos como impacta sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, cercenando derechos, valores y virtudes de muchas generaciones de argentinos que ofrendaron su vida para el logro de una Patria más libre, justa y soberana”.

Agenfor