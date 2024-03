La Defensoría afirmó que el Gobierno Nacional debería implementar urgentes medidas a favor de los consumidores ante la suba en los precios de los alimentos

Gialluca señaló que, en el actual contexto inflacionario, donde el alza de precios de los alimentos en este mes de marzo está destrozando el poder adquisitivo de los consumidores, no creemos, “que los ruegos del Ministerio de Economía a las cadenas de supermercados tengan algún resultado favorable para la gente, añadiendo que las promociones de productos no son un fenómeno nuevo y que viene desde hace rato, sobre todo en momentos de bajas en las ventas”.



En los últimos meses, los consumidores en nuestro medio se han visto en la necesidad de endeudarse, no solamente con entidades bancarias a través de tarjetas de crédito o en su caso, no abonando ciertos gastos corrientes como tasas municipales, impuestos, alquileres, expensas, cuotas de educación o bien, vendiendo los planes de ahorro para la adquisición de vehículos que tenían, incrementándose de esta manera, “las deudas no bancarias de los grupos familiares”, sumándosele también, el no pago de las tarjetas no bancarias. Esto llevó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a requerir tanto al actual Ministro de Economía, Lic. Luis Andrés Caputo, como al Secretario de Comercio, Lic. Pablo Agustín Lavigne, “que, dada la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, sumado a los aumentos significativos en los precios de los alimentos y medicamentos, se implementen de manera urgente, medidas paliativas para los mismos, como así también, se contemplen subsidios a favor de las PyMEs, frente a las Resoluciones dictadas por la Secretaria de Energía, no podrán pagar sus facturas, por lo que, más de 100 mil comercios se verán afectados en todo el país”.

Uno de los fundamentos esgrimidos, fue el endeudamiento de las familias, proceso que tuvo su pico en los últimos dos años de gobierno de Macri, el último tramo de Alberto Fernández y se aceleró con el de Milei, por la decisión de “planchar salarios” y permitir su licuación a través de la inflación. Esto ha incrementado el pago mínimo de tarjetas de crédito y la eliminación de topes de cobro que estableció el gobierno, generó “otros endeudamientos con financieras o tarjetas no bancarias y hasta de supermercados, lo cual es posible, por el retiro del Estado de un lugar que debe estar regulado”.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la mayoría de los negocios de nuestra plaza, nos han informado que, durante el mes de febrero se registraron ventas muy bajas y en lo que va de marzo el panorama es altamente desolador.

Del relevamiento de precios efectuados en supermercados de nuestra ciudad, se determinaron los siguientes precios: 1 kg de arroz desde $2070 hasta $3286; 1kg Azúcar 1231; 1kg yerba $3723; ½ kg Polenta $1284; 1kg Carne Molida $3609; 1 Doc de Huevos $1250; 1kg Pollo $2269; 1 kg de queso cremoso desde $6319 hasta $7800; 1kg de queso barra desde $9509 a $11329; 1kg Costilla Novillo $6199; 1kg Nalga $9159; 1kg Cuadrada $9159; 900ml Aceite $1710; 1lt leche $1284; 1kg Pan desde $1800 a $2000; 1kg Tomate Perita $1511; 1kg Zanahoria $1410; 1kg Harina 000 $667; 500 g Fideo Mostacholi $908; 500 g Fideo Moño $1316; 500 g Fideo Nido $1316; 500 g Fideo Spaghetti $908; 500 g Fideo Codito desde $1447 hasta $1135; 1kg Banana $2140; 1kg Cebolla $1350; “denunciando que todos estos valores de los alimentos se duplican o triplican para los consumidores de nuestro interior provincial, con el agravante para los mismos, de no contar con alternativas de ofertas de los productos esenciales”.