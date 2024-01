De la Rosa: “Hoy más que nunca tenemos que estar unidos”

La auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, en relación al panorama político nacional que se está viviendo, manifestó que “hoy más que nunca tenemos que estar unidos”.



“Se están viviendo momentos muy difíciles en la Argentina y creo que todos lo saben” indicó y continuó: “Y tiene que ver un poco con lo que ya decíamos en la campaña electoral, de lo que realmente significaba (Javier) Milei y cuáles iban a ser sus primeras medidas”.

Prosiguió lamentándose sobre la idea de esta política nacional sobre “la cuestión de tratar de cerrar o de minimizar el Estado y, a su vez, de sacar todos los beneficios y derechos de los argentinos y argentinas”.

En tanto, recordó que “todo lo que dijimos, lamentablemente creo que hoy lo estamos viviendo. Ojalá nos hubiéramos equivocado”.

Asimismo, insistió en dejar en claro que el país “está viviendo una situación inédita, que es la instalación de un Estado libertario o anarco- libertario, una palabra también rara para todos nosotros, porque no existe este tipo de Estado en ninguna parte del mundo, lo que nos hace conejillos de India”.

Además, acentuó que la Argentina se encuentra gobernada por “una ideología que no es la nuestra, que no es de la Argentina, con acciones que no tienen nada que ver con la Constitución Nacional, la cual prevé la protección de los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo, viviendo con este Gobierno la desprotección de todos esos derechos”.

Lamentó al esbozar que “las consecuencias van a ser durísimas” y recordó que “habíamos dicho que la primera medida iba a ser una devaluación del 100%, pero nos equivocamos un poco, porque fue del 118%, y todos sabemos que en eso significa inflación, que es lo que estamos viviendo”.

“Va a haber mucha inflación, recesión, pero no porque sea la dinámica de la economía que se viene, o de los últimos años, sino por decisión política del actual presidente (Javier Milei)”, lo que también llevará a que “haya hambre”.

“Hay otras políticas, otros caminos, pero este es el que se ha elegido”, clamó.

“Los pasos a seguir en las provincias con Gobiernos peronistas, y en particular Formosa con nuestro gobernador Gildo Insfrán vamos a tener un paraguas protector de lo que se viene”, aseguró, pero lamentó que “no es la misma realidad para toda la Argentina”.

“Vamos a tratar de disminuir todo ese impacto negativo”, subrayó y confesó que “hay mucha gente asustada, porque muchos creyeron el tema de la dolarización, es decir que si estaba ganando 50 mil pesos iban a ganar 50 mil pesos en dólares”.

En referencia, recordó que el primer mandatario provincial “salió a explicar”, estimando que “a lo mejor no se entendió o no llegó a todas las personas que luego lo votaron y ahora se dan cuenta de los resultados”.

“El voto tiene consecuencias, y esta es una de ellas”, cerró.

Agenfor