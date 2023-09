Insfrán en Campo: “Unión por la Patria es el único sector político que puede garantizar el proceso democrático”

En la segunda parada de la maratónica jornada de inauguraciones de este miércoles 6, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, llegó a Estanislao del Campo donde dejó habilitado un importante paquete de obras entre las que se encuentra, principalmente, la Terminal de Ómnibus de la localidad.



Asimismo, ofició como el orador central y habló a los presentes sobre el contexto económico, político y social de cara a los comicios generales del próximo 22 de octubre.

En principio, el mandatario recordó el fallecimiento hace 24 años de “un gran amigo, compañero, militante, Benancio Gómez”; y pidió un “toque de silencio” a la banda de la Policía para homenajearlo.

Luego, mencionó “el honor y la gracia de haber tenido una hermana de corazón que nació aquí, ella se llamaba Julia Fernández, para mi hermano menor es prácticamente una madre porque se crió en los brazos de ella, era como nuestra mamá, nos protegía a todos”.

Subsidios al transporte

En otro orden, Insfrán valoró la emblemática obra de la Terminal de Ómnibus local y habló sobre la injusta distribución en los subsidios del transporte respecto a Buenos Aires con el resto de las provincias.

“En capital, la provincia pone 114 mil millones de pesos todos los meses para que funcione el sistema de colectivo de la zona urbana, después tenemos el subsidio que le damos a los que hacen el circuito provincial”, indicó.

Y agregó que para los subsidios que envían desde Nación se toma en cuenta “la cantidad de boleto picado” además de que “cuando es interjurisdiccional tienen una diferencia más a favor”.

“¿Qué transporte ustedes en la ciudad capital ven vacío? Ninguno y yo digo, aquí por ejemplo, un colectivo puede salir lleno desde Formosa pero cuando llega a Ingeniero Juárez a lo mejor llega con dos pasajeros, ¿no les parece injusto no tener en cuenta el kilometraje que sería lo más acertado para hacer esa distribución? Esto ya lo hizo Néstor Kirchner y el que cambió fue Macri”, desarrolló.

Y añadió: “Hasta ahora no se pudo cambiar, pero el 15 de septiembre se tiene que presentar el proyecto de presupuesto en el Congreso, ahí vamos a pelear para que esto se modifique de alguna forma”.

Cuidar la democracia

En ese sentido, Insfrán consideró que la discusión de los subsidios del transporte “será historia si definimos mal el 22 de octubre” y aseguró que, en estos 40 años de democracia, esa es “la elección más importante y estratégica”.

“Les digo para los más jóvenes y no tan jóvenes que a lo mejor no vivieron la dictadura de Onganía, del 76, no le dan el valor que tiene y creen que la democracia es un sistema natural, el único que existe y no, esto es lo que se define el 22 de octubre, un sistema político de gobierno; la democracia está en peligro”, sostuvo.

Y advirtió: “No crean cuando los medios les dicen que nosotros hacemos campaña del miedo. No hacemos ninguna campaña del miedo, vengo a decirles mirándoles a los ojos lo que se está jugando, la campaña del miedo la están haciendo ellos y nosotros como inocentes estamos queriendo elegir a nuestro propio verdugo”.

De esta manera, pidió que “Dios ilumine la mente de todos los argentinos, de los formoseños y sepan que Unión por la Patria, en estas tres alternativas que tenemos hoy, es el único sector político que puede garantizar el proceso democrático y también garantizar resolver la situación económica”.

“Yo no vengo a hacerme del tonto que todo está bien, sé cómo les pega el tema de la inflación, los obreros tendrían que estar preocupados ¿dónde está el movimiento obrero organizado? les están hablando de reforma laboral donde no van a tener derechos ¿de qué libertad pueden hablar, qué puede ir a discutir el obrero si no tiene leyes que les ampare sus derechos, quién va a ganar esa discusión? La patronal, van a imponer lo que ellos quieran”, aseveró.

Y reiteró: “Nosotros hemos vivido otro sistema de gobierno que es la dictadura y esta es una forma aggiornada que se está preparando para gobernar argentina y nos está diciendo lo que va a hacer”.

El zorro y las gallinas

En este punto, el Gobernador reconoció que “algunos están contentos porque nos hablan de libertad” pero cuestionó:”Perón decía esa es la libertad del zorro en el gallinero ¿quién va a perder si nosotros ponemos al zorro en el gallinero? Las gallinas, porque más que un picotón no les puede dar, eso va a pasar con nosotros”.

“No dudemos, no tenemos que tener dudas en esto, eso es lo que estamos jugando. Van a decir desde la prensa porteña: Insfrán está desesperado porque se le va a terminar. A mí a esta altura ya no se me termina más nada, a mi me preocupa la generación nueva, el pueblo, eso me preocupa a mí”, expresó.

Y anticipó: “Al primero que van a venir a buscar va a ser a mí, no me asusta, no tengo ningún temor, porque nosotros tenemos la bendición del más grande de todos, que es Dios, fuente de toda razón y justicia”.

Fondo sojero

Por último, Insfrán trajo a la memoria “cuando se sacó el 30% del fondo sojero” y se creó un fondo destinado a obras y servicios municipales desde el Ministerio de Economía “para poder paliar esa situación que la creó Macri”.

“Este gobernador a través de la fiscalía se presentó en la Corte Suprema de Justicia de Nación (CJSN) diciendo de que era una ley anticonstitucional, pero hasta hoy: si te he visto no me acuerdo”, precisó.

Y continuó: “Pero fíjense la doble vara, Macri con un simple decreto le cambió el índice de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, tres veces más le aumentó con el cuento que era por el traspaso de la Policía”.

Entonces, relató, cuando esta gestión asumió el Poder Ejecutivo Nacional “lo primero que hizo fue dejar sin efecto y la Comisión Federal de Impuestos (CFI), formada por todas las provincias, hizo la estimación de cuánto le correspondía a la ciudad por el traspaso de la policía”; luego la Nación sacó el decreto y dio ese monto que decidió la CFI.

“¿Qué hizo Larreta? Se fue a la CSJN ¿Qué hizo la Corte? Inmediatamente dictó una medida cautelar, quiere decir que el decreto no sirve para nada ¿Qué hizo la Nación? Reclamó, no le sigue mandando lo que dice el decreto de Macri, sino lo que dice la Comisión Federal de Impuestos”, detalló.

Y precisó: “Pero la deuda sigue acumulándose y la Corte va a fallar en un momento y será a favor de la ciudad capital; ¿y con las provincias, que nos hemos presentado en la Corte y no firmamos ningún acto fiscal y no tuvimos igual tratamiento?”.

Obras

Por último, Insfrán brindó detalles acerca de las obras que se están ejecutando en Estanislao del Campo y dijo que son 60 viviendas urbanas, la Escuela Primaria y Secundaria del Instituto Pablo VI, 2.550 metros cuadrados de bacheo y reconstrucción de la avenida 2 de abril, la refacción y ampliación de la EPEP 64 y del JIN 18 originalmente del Plan Quinquenal, y la sede local de la Dirección Provincial de Vialidad.

Agenfor