Corsos oficiales 2020: Pirané ya puso fecha a su carnaval

Este viernes 24, se realizó el lanzamiento de los “Corsos oficiales 2020” en la localidad de Pirané, los cuales se realizarán los días viernes 28 y sábado 29 de febrero. El Dr. Abraham Caballero Weichelz, como miembro de la organización informó que las “entradas tendrán un valor de $50 por día y lo recaudado será repartido entre las seis comparsas participantes, porque ellos afrontan una enorme erogación durante todo el año, por eso nuestro compromiso es acompañarlos durante todo el año para que el próximo salga muchísimo mejor”, sostuvo.

La Avenida 9 de Julio entre las calles Urquiza y Justo Santa María de Oro será el escenario por donde animarán las comparsas.

“Esta es una fiesta para toda la ciudad y queremos brindar lo mejor al pueblo de Pirané”, expresó la coordinadora del evento, Luz Diakovsky, referenció además que la premisa del Gobernador Insfrán es “unidad” y que de esa manera se trabaja.

“Si bien asumimos hace poco más de un mes, no podíamos dejar de brindar esta alegría para la gente. Invitamos a todas las personas a que se acerquen a conocer nuestro carnaval, lo recaudado de las entradas será repartido en partes iguales a las seis comparsas que desfilarán por nuestro corsódromo que tanto trabajaron durante todo el año”, explicó Diakovsky.

Por otra parte, el Crio. Mayor y Jefe de la Unidad Regional n° 2 de Pirané, Nicolino Arias, comunicó que la seguridad del evento está garantizada por las fuerzas policiales que trabajan en conjunto con los diferentes organismos del Estado.

“Estas fiestas populares son muy importantes, y para nosotros, trabajar acompañando las distintas actividades que desarrolla el Gobierno de Formosa nos llena de satisfacción”, advirtió.

Puntualizó en que “realmente es parte de una política de gobierno llevar tranquilidad en materia de seguridad. En las distintas actividades es nuestro deber velar porque las acciones se desarrollen con total normalidad”.



Políticas municipales

El intendente de la localidad de Pirané, Mario Diakovsky, informó que recibió el mando de la municipalidad “con las cuentas en rojo”, y en este sentido agradeció la coparticipación brindada a través del Gobierno Provincial que permitió abonar los sueldos, aguinaldos, y comenzar el pago a proveedores.



“Hemos tenido dificultades al principio, pero con una buena administración se pueden suplir todas las necesidades, luego de abonar los sueldos y aguinaldos a nuestros trabajadores, continuamos de a poco con nuestros proveedores -ya que heredamos un montón de cuentas, entre diez y quince millones de pesos- el que quiera ver los registros para comprobarlo puede hacerlo, las cuentas estaban en rojo”, sentenció.

Sobre las obras realizadas en la comunidad, el intendente indicó que “nos estamos ocupando de todas las áreas, tenemos un equipo muy comprometido y ahora estamos poniendo énfasis en el nuevo predio del cementerio, ya que no contábamos con un lugar para nuestros difuntos. También trabajamos intensamente en un plan de limpieza y saneamiento de cunetas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales en distintos puntos de la ciudad”, continuó.

Ante esto, el jefe comunal agradeció una vez más al Gobernador, y también al ingeniero Fernando Antonio De Vido, ya que con el apoyo de la Dirección de Vialidad Provincial se están realizando las mencionadas obras, “todos los que nacimos o vivimos en Pirané sabemos que el agua fluye de oeste a este y va hacia el Río Paraguay, las limpiezas se realizaban pero no se limpiaba donde no se veía, por eso hemos comenzado en los canales grandes que están del otro lado de la ruta n° 3, aún nos falta, eran canales que hacía muchísimo no se limpiaban”.

Verano en Pirané

Diakovsky afirmó que el pueblo piranense disfruta del verano 2020 en la comunidad, “con el profesor Jorge López y su equipo, los chicos van y practican muchos deportes, también tenemos a todos los barrios que asisten a la pileta, se nota la alegría de la gente en ese lugar de recreación que nos brindó el gobernador”, cerró.

Con respecto al área cultural, el referente David Falcón detalló que se está realizando un seguimiento para la conformación de una planilla de trabajadores culturales, “estamos con la feria de los artesanos, tuvimos reunión con artistas musicales y de danza, queremos rearmar el sector de danzas”.

“La Subsecretaría de Cultura de la provincia apoya los corsos con la escuela de comparsa, los talleres de percusión, teatro, entre otras. Además quiero destacar que en Pirané tenemos excelentes artistas pero emigraban y competían o representaban otros lugares, ahora vamos a hacer un buen trabajo, estamos unidos y vamos a lograr que todo mejore”, culminó.



MARIO DIAKOVSKY – INTENDENTE DE PIRANÉ