El gobernador Insfrán llegó a las 1462 obras educativas habilitadas en su gestión

El gobernador Gildo Insfrán volvió a revalidar el precepto del Modelo Formoseño que establece que a lo largo y ancho de la provincia de Formosa la educación es una cuestión de Estado, un derecho humano que garantiza la inclusión a través de la igualdad de oportunidades, con equidad, y el nuevo rostro de la justicia social.

Dichos lineamientos de la política educativa provincial quedaron nuevamente evidenciados en la maratónica jornada de inauguraciones de cuatro unidades escolares que el primer mandatario presidió este jueves 9, desde tempranas horas hasta pasado el mediodía, en la ciudad de Clorinda.

Al habilitar los edificios de la Escuela Jardín de Infantes N° 14 “Capullito de Algodón”, la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 241 “General Manuel Belgrano” y el Jardín de Infantes Nº 27 – Anexo Nº 3, al igual que la refacción y la ampliación del Instituto San José Ñ 15, Insfrán llegó a las 1462 obras educativas concretadas en su gestión.

Fue así que la comunidad clorindense vivió un día de fiesta, cargado de emoción y alegría, que revelaban los rostros de alumnos, docentes y padres.

El titular del Poder Ejecutivo, acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente local Manuel Celauro, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del Gobierno, jefes de fuerzas de seguridad y la comunidad educativa, subrayó: “Inauguramos cuatro edificios escolares, llegando a los 1462. Pero lo más lindo es que vamos a seguir”.

A su vez, en ese marco, hizo referencia a los fondos nacionales, mencionando que “cuando la Nación traspasó a la provincia las escuelas, no así el presupuesto”, en cambio en Capital Federal “traspasaron la Policía y aprovechó (el expresidente Mauricio) Macri para darle tres veces más el índice de coparticipación”, calificando ello de “una barbaridad convalidada ahora por un fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Cuestionó aquí “con qué rapidez actúan estas instituciones cuando se trata de los intereses de los porteños”, al tiempo que recordó que el Fondo Federal Sojero fue eliminado por la gestión de Cambiemos. “Formosa recurrió a la Corte Suprema, marcando que era un acto inconstitucional y hasta el día de hoy no hubo ni un fallo al respecto”, reprobó.

En el mismo sentido, rechazó que el máximo tribunal le dé a la CABA tratamiento “privilegiado” por sobre las demás, ya que “cuando se trata de coparticipación, directamente lo tratan con la Nación, mientras que para el resto de las provincias, por la reforma del ‘94 de la Constitución Nacional, tiene que haber una ley para hacer nuevos índices de coparticipación”.

Ello quiere decir que “las 23 provincias tenemos que estar de acuerdo y si una no lo está, la ley convenio no sale”.

“Eso es lo que estamos peleando y la movida que hemos hecho los gobernadores con el Gobierno Nacional, porque hay algunos voceros locales (de la CABA) que dicen que son formoseños y que eso no afecta a las provincias, pero les quiero preguntar cómo no, si de ese mismo fondo nacional tienen que sacar para pagarle a la Ciudad Autónoma, de modo que esos recursos no van a llegar a las jurisdicciones provinciales”, esclareció.

Más obras

En otro tramo de su alocución, el Gobernador puso de resalto que además de las obras que se inauguraron este jueves, en Clorinda se están ejecutando otras muy importantes, como la nueva planta de agua potable, la cual se encuentra muy próxima a inaugurarse, con un 98% de avance.

También, en los últimos meses se ejecutaron 116 cuadras de pavimento en esa ciudad y están en construcción 46 cuadras más, agregó.

Y nombró además al Acueducto del Norte, que va desde Clorinda hasta General Güemes, que ya tiene compromiso de financiamiento con la CAF.

“El Modelo Formoseño está demostrando sus resultados en todo el territorio provincial –destacó-. La planificación y la gestión permanente siguen dando frutos que nos permiten continuar cumpliendo todo lo que nos proponemos y merecemos los formoseños y las formoseñas”.

“En una época nos decían que éramos una provincia inviable. ¿Saben por qué ahora se acuerdan tanto de nosotros en la Capital Federal los medios? Porque Formosa es una provincia envidiable”, concluyó.

Estado presente

Por su parte, la directora de la EPEP N° 241, Natalia Ramos, calificó al día como “único e irrepetible para la comunidad educativa”.

“Es un hecho transcendental que sólo puede ser pensado en el marco de una política educativa impulsada por el gobernador Insfrán”, estimó en declaraciones recogidas por esta Agencia y sostuvo: “En el rostro de cada niño, niña, docente y padre se puede percibir la alegría que reconoce esta promesa cumplida que es la nueva institución escolar”.

Asimismo, aseguró que esto “demuestra con claridad que existe un Gobierno presente que está en la constante búsqueda del bien común y de la justicia social”.

Sobre la misma línea, destacó el nuevo edificio describiéndolo como “amplio, confortable, de imponente estructura, que viene a transformar la historia del barrio 25 de Mayo”, lugar en donde se encuentra ubicada la unidad educativa.

“Nuestra escuela siempre trabajó en la búsqueda del desarrollo de capacidades cognitivas y socio-afectivas, en concordancia con las líneas de la política educativa provincial, de una educación humanista como la que propone el Modelo Formoseño fundada en una pedagogía de valores”, realzó.

Dándole valor a lo dicho, detalló algunos de los programas que se desarrollan en la escuela, entre los cuales se encuentran el Servicio Social Nutricional, el refuerzo de la Copa de Leche, Conectar Igualdad, Fondo Cooperar, Sitrared, Libros Leer x Leer y Aprender.

“La escuela trabaja en forma permanente con la comunidad, cuidando la trayectoria escolar de nuestros niños y niñas, ofreciendo la igualdad de oportunidades para que, al culminar el Nivel Primario, posean de conocimientos y sean niños felices, íntegros y con valores”, remarcó.

Finalmente, afirmó que “todo esto es posible gracias al compromiso que existe por parte del Estado provincial con la educación formoseña”.

Proyecto inclusivo

A su turno, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, respecto de la maratónica jornada de inauguración de instituciones educativas, sostuvo que son posibles gracias “al proyecto de modelo de provincia que permite esta equidad”.

Como ejemplo, ponderó que “el compromiso del Estado inicia ya en la formación de los niños y niñas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) es decir, incluso antes de que entren al sistema educativo”.

Aquí se demuestra que el Gobierno está presente desde el “cuidado de las infancias, siguiendo por los jardines de infantes, luego en la primaria, la secundaria, el Nivel Superior y ahora, también, en la Universidad Provincial. Esto es un proyecto de inclusión para todos”, cerró con contundencia.

Agenfor