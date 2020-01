ANTES DE SALIR A LA RUTA: CONSEJOS PARA VIAJAR SEGURO Y EVITAR SINIESTROS VIALES

El Comisario Sergio Báez, Perito en Ciencias Criminalísticas y Jefe de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial, nos brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta, de gran utilidad en temporada veraniega, para todas aquellas personas que se disponen a viajar en vehículos particulares a diferentes puntos del país y del exterior.

CRIO SERGIO BÁEZ-JEFE ZONA1 C.R.P.

En los meses de enero y febrero el flujo de vehículos aumenta considerablemente en las rutas de nuestro país, y hay que tener en cuenta una serie de recaudos para llegar a destino sin poner en riesgo la vida. Evitar el uso del celular, no ingerir alcohol, y usar el cinturón de seguridad son algunos de los puntos elementales.

El primer paso fundamental es el chequeo del vehículo: hay que asegurarse de que estén en perfecto funcionamiento los sistemas de frenado, dirección, suspensión, luces, bocina, limpia parabrisas (escobillas en óptimas condiciones, y nivel de líquido cargado), cinturones inerciales de seguridad y apoya cabezas. Además, se debe verificar el nivel aceite del motor, de combustible, y el estado de las cubiertas (presión de los neumáticos), porque son el único contacto del auto con el suelo y de ellos depende la estabilidad en el camino.

Planificar el viaje con anticipación para contemplar los tiempos de recorrido, y que estos tengan relación con las velocidades permitidas.

Además, es recomendable tener un buen descanso y salir por la mañana, descansar al menos ocho horas la noche anterior. Conducir de noche triplica el riesgo de morir en un siniestro vial por la oscuridad del ambiente, las limitaciones psicofísicas –ya que el cuerpo se prepara para el reposo- y el peligro de encandilamiento.

Consultar el pronóstico del tiempo antes de emprender el viaje para evitar sorpresas con el clima.

Los niños deben viajar siempre en las plazas traseras, sentados en butacas especiales (de acuerdo a la edad, talla y peso), y todos los ocupantes deben llevar puesto el cinturón de seguridad (tanto en los asientos delanteros y traseros), debiéndose respetar el número de pasajeros que permite el vehículo. La forma correcta de colocarlo es por delante del hombro, sobre la clavícula, el pecho, y por la cadera, a la altura de la pelvis, evitando que presione la parte alta del abdomen.

Si se viaja con mascotas, estas deben ir en las plazas traseras, y sujetas con su correspondiente arnés para su propia protección y para evitar distracciones.

No se debe utilizar el celular, pantallas de video, ni otros aparatos que causen distracción y tensión al conducir. Debemos tener en cuenta que una distracción puede hacer que el viaje termine antes de los previsto.

Respetar las velocidades máximas y mínimas indicadas en las rutas y las prioridades de paso. No sobrepasar los 110 km/h, aún si está permitido. “Disminuir 10 km/h la velocidad habitual de circulación aumentará notablemente la seguridad”. Si la ruta está congestionada, se debe permanecer paciente, en el carril correspondiente, sin realizar sobrepasos ni usar la banquina como vía de tránsito.

Circular siempre con las luces bajas encendidas.

Preferentemente hay que comer liviano y tomar agua o una gaseosa antes de salir. Las bebidas alcohólicas deben evitarse por completo, y los medicamentos que reduzcan los reflejos durante la conducción. Además durante el trayecto del viaje se deben efectuar paradas, descanso de 10 minutos cada 2 horas es lo aconsejable, y se puede usar para hacer breves ejercicios de estiramiento y relajación. El calzado del conductor tiene que ser cómodo, cerrado o acordonado ya que esto nos permitirá acelerar y frenar con mayor precisión y rapidez (evitar usar ojotas, sandalias o manejar descalzo), y la ropa holgada, confortable y fresca.

El cigarrillo también está contraindicado a la hora de manejar debido a que además de ocupar las manos, el humo en el habitáculo puede producir embotamiento y somnolencia, irritar los ojos y disminuir la capacidad visual. Además, una ceniza encendida puede provocar distracciones.

Evitar dejar objetos sueltos en el habitáculo del vehículo. Frente a una frenada brusca o una colisión, estos se transforman en elementos de proyección, y pueden provocar lesiones graves e irreversibles para los que viajan.

Tener a mano los elementos de seguridad: matafuego vigente y cargado, siempre cerca del conductor y sujeto para evitar accidentes, balizas triangulares, y chaleco reflectivo. Además el vehículo debe contar con botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico, llave de ajuste, y rueda de auxilio en buenas condiciones e inflada.

En el caso de que el auto se detenga en la ruta o en la autopista por un desperfecto mecánico, el conductor debe colocar dos juegos de balizas triangulares sobre la vía. Primero hay que ubicar uno 150 metros por detrás, y el segundo justo a la mitad entre el primero y el vehículo (o sea a 75 metros). Además se recomienda utilizar “chaleco reflectivo” al bajar del auto a colocar estos elementos de seguridad (balizas triangulares), para ser visto por los demás conductores.

SE DEBE CONTAR SIEMPRE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y EXIGIDA PARA CIRCULAR:

-Licencia de Conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

-DNI

-Cedula Verde vigente o Cédula Azul en caso de que la verde esté vencida y la persona no sea titular del vehículo. La Ley Nacional de Tránsito y sus modificaciones destacan que para el titular del automotor la Cédula Verde no tiene vencimiento pero que, si el vehículo es conducido por un tercero, esta cédula tiene vigencia de tres años, y a partir de ese momento, debe poseer la Cédula Azul.

-Oblea y Certificado de RTO (Revisión Técnica Obligatoria), y grabado de cristales con el número de dominio del vehículo.

-Comprobante vigente de la Póliza de Seguro Obligatoria (no hace falta los recibos de pago).

-Ambas chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones, en buen estado y en el lugar correspondiente.

-Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (patente).

-Comprobante y oblea vigente para el caso de vehículos que posean GNC.

Resumiendo, en principio debemos tomar al viaje como parte del tránsito, sobre todo si es el período vacacional, no conducir con ansiedad y estar muy tranquilo al hacerlo, disfrutar de ese viaje, de ese traslado con la familia sobre todas las cosas, después si vamos a los papeles, que sería lo secundario pero que por norma la tenemos que tener, y cumplir en todo sentido, primero la documentación que habilite, la licencia y/o carnet de conducir, tener las documentaciones del vehículo la conocida tarjeta y/o cédula verde o azul en el caso que tengan el permiso, el seguro obligatorio, y la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) también denominada VTV (Verificación técnica vigente) en otras partes del país, por supuesto que también es importante llevar elementos de prevención, que son las balizas o el matafuegos, y después cumplir con las normas de encender las luces en las Rutas Nacionales y Provinciales luces cortas o bajas, los niños deben ir atrás con el cinturón de seguridad, todos los ocupantes del vehículo con el cinturón de seguridad colocados, y básicamente no consumir alcohol si se va a manejar, esto es una cadena de 4 eslabones, educación, prevención, control, y sanción. La gente a veces no sabe, no tiene conciencia que los chicos tienen que ir atrás con el cinturón, se trata de prevenir esta situación, luego de controlar, y se sanciona si corresponde y se le aplica la multa que es la última instancia, pero muchas veces tiene una incidencia directa con la conducta. No es en vano que se insiste con el exceso de velocidad, no es en vano que se insiste con el uso de cinturón, el uso del casco en caso de los motociclistas, y de no consumir alcohol, o factores distractivos como el celular, esos elementos causan la mayor cantidad de pérdidas de vidas en las rutas Argentinas, y esto es un mensaje para la familia, se habla con familiares de víctimas de hechos de tránsito, muchas veces no es falta de amor sino falta de conciencia, porque hay madres o padres que se preocupan porque los chicos salgan abrigados para que no se resfríen, pero después lo llevan en el auto y no le colocan cinturón de seguridad, igual caso en los motociclistas que llevan a sus hijos sin casco, todavía no hay una conciencia acabada de lo que representan estas normas de seguridad, que previenen una cantidad de posibles lesiones, lesiones graves o incluso la muerte.