Insfrán acompañó a Juan Manzur en su acto de reasunción como gobernador de Tucumán

Juan Manzur reasumió este jueves 16 como gobernador de Tucumán, luego de un año y medio de gestión frente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, durante un acto celebrado en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, con una platea colmada de dirigentes peronistas y autoridades institucionales, en el que fue acompañado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.



El acto fue encabezado por Manzur y Jaldo, que fueron acompañados en el escenario del centro cultural tucumano por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del estero), vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; los diputados nacionales Rossana Chahla y Julio Pereyra; el exjefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Yáñez; los vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, Sergio Mansilla y Regino Amado. También estuvo la esposa de Manzur, Sandra Mattar Sabio.

En su alocución, Manzur agradeció la confianza puesta sobre el por el presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y declaró: “Recuerdo que cuando el Presidente de la Nación me llamaba para sumarme al equipo del Gobierno Nacional no dudé ni un segundo porque eso me enseñaron en el Peronismo, primero la Patria. Ayer terminé mi tarea para volver a Tucumán. Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía después de 513 días. Volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza. Mirando el futuro”.

Y dijo que continuará gobernando con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primero momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo: “Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades”.

A la vez que se refirió a Jaldo: “Osvaldo cumplió con la palabra. Eso se llama compromiso. Eso se llama lealtad. Usted fue leal” y amplió que de ganar las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo la fórmula Osvaldo Jaldo, gobernador-Juan Manzur, vicegobernador: “En los próximos tiempos conducirá la provincia un hombre que conoce profundamente el Estado y el interior. Es un hombre de bien y tuvo una conducta intachable. A partir de todas estas cualidades nos llevará a un futuro mejor. Ese hombre se llama Osvaldo Jaldo”.

Aseguró: “Yo voy a estar a la par de Osvaldo para acompañarlo. El jefe de campaña de Jaldo Gobernador soy yo. Asumo toda la responsabilidad de que sea nuestro próximo gobernador. Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán”.

Sobre Insfrán

Asimismo, en su discurso, al referirse al Gobernador formoseño, Manzur expresó: “Yo soy jefe del Partido Justicialista en Tucumán, soy vicepresidente a nivel nacional, me honra esto, es un hombre de una larga trayectoria, de una larga militancia; siempre a lo largo de toda su vida, siempre estuvo en el mismo lugar”.

“Voy a hablar como peronista: nunca, pero nunca sacó los pies del plato. Él es el presidente del Congreso Justicialista a nivel nacional. Es el Gobernador de Formosa y yo, cuando lo abrazo, lo beso, cuando lo saludo, con mucha humildad, y lo voy a decir acá delante de todos, le digo: ‘Compañero, usted es un jefe’. Gildo Insfrán. ¡Vamos, Gildo! Hay que aplaudirlo a Gildo, gran compañero. ¡Gracias por todo!”, exclamó contundente.