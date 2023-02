Concluyó la gira oficial del vicegobernador por el oeste provincial

Durante tres intensos días, el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, mantuvo encuentros con comunidades originarias y criollas del oeste formoseño, con el fin de conversar sobre las acciones que se desarrollan en la zona, las obras de infraestructura puestas en marcha impulsadas con políticas públicas del Gobierno de Formosa que llegan a todo el territorio y el sector productivo.



Lo hizo acompañado por el ministro de la Producción Alejandro García, el titular del Instituto Paippa Rubén Casca, administrador general de la Dirección General de Vialidad Javier Caffa, el diputado Aldo Ingolotti, intendentes locales y dirigentes de la zona.

En ese marco, este jueves 9, Solís estuvo en los parajes Pozo Yacaré, Isla La Corzuela, Pozo La Piedra, Santa Rita; y las localidades de Sumayén y Los Chiriguanos, conociendo las propuestas y problemáticas planteadas en cada lugar.

“Como nos resalta nuestro Gobernador el Dr. Gildo Insfrán: Afianzados a la unidad y a la solidaridad seguiremos construyendo la provincia que soñamos todos los formoseños y formoseñas”, sostuvo el vicegobernador.

Pozo Yacaré

En Pozo Yacaré, Solís dialogó con productores paipperos y vecinos en general sobre gestiones que permitan el crecimiento y desarrollo de sus actividades.

Allí, el presidente del Concejo Deliberante de Ingeniero Juárez, concejal Diego Martiarena, indicó que conversaron con productores de la zona y la comunidad en general sobre las diferentes actividades que se llevarán adelante durante el año.

Detalló que visitaron también, Pozo La Piedra y El Mistolar, donde recorrieron la reserva de agua Santa Rita.

Además, Martiarena se refirió a la oposición, mencionando que “ellos no conocen el interior profundo de Formosa, no lo recorren como lo hace el gobernador Gildo Insfrán, que inauguró obras de infraestructura, mejorando la calidad de vida do formoseños”.

Por su parte, el cacique de la comunidad, German Quintana, también se mostró agradecido con el gobierno provincial, recordando que “fue el Modelo Formoseño el que nos dio este pueblo, con todo lo necesario para vivir bien”, detallando que tienen escuela, destacamento policial, centro de salud, red de agua potable y viviendas.

Por ello, reafirmó que “nosotros siempre apoyamos y acompañamos el modelo de provincia, porque nos han dado un pueblo nuevo”.

Sumayén

Solís también visitó la localidad de Sumayén, donde la directora de la Escuela Agrotécnica Laguna del Paraje Sumayén, Delia Raquel Reisvig, expreso que “este es un gran momento, estamos unidos la comunidad Wichí y la criolla”, añadiendo que “esto hemos promovido siempre desde el gobierno provincial y desde la institución educativa”.

En ese orden, destacó que “el gobernador Gildo Insfrán pensó en el desarrollo de la provincia, creando una escuela técnica en puntos estratégicos”, reafirmando que “eso me enorgullece, he visto, en mis 34 años trabajando acá, como la educación ha transformado la vida de las personas y de la sociedad”; y aseguró que “vamos a seguir educando, para seguir creciendo”.

Remarcó que cuentan con el acompañamiento permanente del Estado provincial, mencionando que tienen el servicio nutricional, útiles, guardapolvos y otros elementos necesarios para los estudiantes.

“Vamos a continuar con esta tarea de educar para seguir mejorando, apostando al crecimiento de la provincia”, concluyó.

Por su parte, el cacique de la comunidad, Tomasito Díaz, agradeció la presencia de las autoridades, ya que pudieron plantear ciertas demandas, afirmando que “el vicegobernador nos ha escuchado y nos dijo que traerá respuestas para los pobladores”.

Enfatizó sobre la participación y el encuentro con los criollos, mencionando que “siempre trabajamos en conjunto, porque creemos que para avanzar hay que ser unidos”.

Al finalizar, sostuvo que durante todo el año trabajan en la producción agrícola, y reciben asistencia del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia.