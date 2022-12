Intiman a la UTA Formosa y Crucero del Sur a brindar con normalidad el servicio de transporte público de pasajeros

Gialluca afirmó que, la firma de aumentos salariales entre la UTA y el Gobierno Nacional, sin consultar a las Provincias o a los Municipios, recrean esta situación, porque no todas las empresas del país poseen las mismas capacidades de pago y lo que vamos a buscar desde la Defensoría del Pueblo, es que “los vecinos no se queden de a pie o tengan que faltar a sus trabajos o no puedan cumplir con sus obligaciones entre otros puntos”



El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, ante las declaraciones públicas realizadas por Diego Mendoza – Secretario General de la UTA Seccional Formosa, “quien anticipó que desde el jueves 22 de este mes y año, procederían a impulsar un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago del aguinaldo de diciembre por parte de la Empresa Crucero del Sur Agrupación”; le recordó que existen normativas vigentes donde los usuarios tienen el derecho a que se les brinde en estos casos un Servicio de Emergencia y que en caso de dejar sin colectivos a los vecinos, “impulsaremos las denuncias civiles y penales correspondientes”.

El Ombudsman Provincial, recordó que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 829, el Estado nacional modificó el crédito del Ministerio del Transporte de la Nación para atender las erogaciones del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor urbano y suburbano del interior del país y la implementación del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia; y con ésto afirmó que se abre la posibilidad de evitar un nuevo conflicto gremial con impacto en el servicio público de transporte en el interior del país. Fatap había advertido que no iba a poder hacer frente al pago del medio aguinaldo por la falta de llegada de los recursos comprometidos en octubre por la Nación para los últimos dos meses; por esa razón, iba a peligrar el servicio de transporte público en las provincias desde el 23 de diciembre.

En este sentido, el Presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) Gerardo Ingaramo, señaló que, con el DNU Nº 829 se debería destrabar el conflicto. Se recordó que, la Fatap firmó una paritaria el 16 de octubre con UTA nacional para concretar el 100% de aumento de los salarios de los trabajadores, y ello estaba condicionado a que ingresen fondos del Estado Nacional para los meses de noviembre y diciembre por 11.850 millones de pesos para todo el interior del país.