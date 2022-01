Tras una reunión, comparsas y municipio decidieron suspender los Carnavales 2022 en Ibarreta

Es para evitar más contagios en la localidad, valorando el trabajo que llevó adelante el personal de Salud en todo este tiempo de pandemia y privilegiando la salud y la vida.

La decisión fue tomada la semana pasada en el marco de una reunión de la que participó el intendente Adán Jarzynski y representantes de cada una de las comparsas que tradicionalmente participan de las fiestas carnestolendas.

Tras analizar la situación epidemiológica actual con más de doscientos casos de coronavirus activos, la decisión fue suspender este evento que tiene una tradición de treinta años en la localidad.

“La semana pasada tuvimos una reunión con las comparsas de Ibarreta, por decisión de ellos mismos hemos decidido suspender los carnavales 2022, realmente tuvimos que apelar a esta decisión por la preocupación y temor ante el crecimiento exponencial de casos que tuvimos en la localidad” reconoció el jefe comunal en diálogo con Agenfor.

Aclaró que “No es una decisión del intendente, siempre estamos dispuestos a este tipo de eventos culturales que hacen a la historia de la localidad, son más de 30 años de carnaval, pero hoy está primero la salud y vida de todos los formoseños”.

Explicó que durante la reunión y tras la votación de cada uno de los representantes de las comparsas, se labró un acta de compromiso.

Récord

Jarzynski se refirió a la situación epidemiológica, marcando el día 20 de enero como el “récord de contagios”, señalando que se detectaron 51 casos nuevos, y precisando que desde el 29 de diciembre a la fecha Ibarreta sumó 415 nuevos casos, de los cuales 215 permanecen activos.

Señaló el intendente que por día se realizan entre 100 y 120 tomas para testeos de coronavirus, de los cuales un “alto porcentaje da positivo”.

Dijo que por esta razón se tomaron algunas decisiones como por ejemplo reducir el horario de permanencia en boliches, pistas bailables y no descartó en avanzar en más restricciones de actividades en los próximos días.

Sobre los casos positivos, señaló que funciona un CAS para el alojamiento de personas con síntomas moderados aunque aclaró que “la mayoría de las personas con la infección está haciendo su aislamiento domiciliario sin mayores inconvenientes aunque en un número importante”.

Vacunación

Al referirse a la vacunación contra el coronavirus, lamentó que todavía existan personas que duden de su eficacia y no tomen conciencia del riesgo que significa no vacunarse. No obstante dijo que funciona a pleno del vacunatorio fijo en el Hospital Distrital de la localidad.

“Tenemos un número importante de inmunizados, esto no quita que la gente también contraiga la enfermedad, la vacuna aliviana los síntomas” subrayó.

Pase sanitario

Confirmó que se solicita el pase sanitario para el ingreso a las oficinas municipales a realizar trámites, como también para ingresar a la pileta municipal que se encuentra habilitada.

Emergencia hídrica

En otro orden, el titular del Ejecutivo de Ibarreta se refirió a la sequía que golpea con dureza a buena parte de la provincia, agravada por el incendio de pastizales tanto en zonas rurales, como urbanas.

En cuanto a la falta de agua, señaló que el municipio asiste con camiones cisternas a pobladores y pequeños productores de la zona rural.

“También está llegando el agua del Bañado La Estrella a la laguna, donde tenemos nuestro acueducto que nutre a la planta de agua potable, pero en esta época de tanta demanda, está resultando chica la planta para la distribución de agua no solo en el pueblo sino en las zonas rurales, que es donde más se necesita” reconoció.

“A esto hay que sumarle la quemazón de pastizales que está habiendo, la semana pasada casi se incendia un domicilio por el incendio de un totoral, es realmente preocupante la irresponsabilidad de la gente de prender fuego, que puede tener consecuencias materiales, sino también de vidas también” lamentó.

Obras en marcha

Finalmente confirmó que entró en la última etapa, la construcción de más de 1.500 metros de veredas comunitarias en tres barrios importantes, en el marco de Cien Obras para Formosa.

Señaló que además este año se licitarán para su construcción 120 viviendas, del programa Casa Propia.