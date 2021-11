Samaniego confirmó que se garantizará el 100% de las prestaciones a los afiliados del IASEP

Además, aclaró que ACLISA sólo representa el 30% del padrón de prestadores, de los cuales alrededor del 20% adhiere al paro. Y apuntó: “Dicen que no era político, pero afuera de la obra social se manifestaron concejales y ex candidatos de la oposición, creo que no hubo afiliados”.

En declaraciones durante una conferencia de prensa, el interventor de IASEP, Claudio Samaniego, confirmó que la obra social garantizará el 100% de las prestaciones a sus afiliados, a pesar del paro realizado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA).

“ACLISA representa el 30% del padrón de prestadores, de los cuales creo que el 15 o 20% son los que se adhieren, el resto no. Todos los días recibimos que los odontólogos no se adhieren, los bioquímicos y hay otros policonsultorios que tampoco, inclusive hay carteles puestos en algunos lugares que aclaran que no se adhieren al paro y atienden normalmente con IASEP”, indicó.

Y aclaró que los lugares que suspendieron el servicio con la obra social son la clínica Versalovic, el sanatorio Formosa y el 3 de diciembre, en Formosa Capital, mientras que, en las localidades del interior, no se adhirió ninguna entidad sanitaria, sino que “el 100% de las prestaciones está cubierta por IASEP”.

“Yo hablo con todos los delegados y me confirmaron que en todos los lugares del interior que son socios de ACLISA atienden normalmente, y acá también hay muchos policonsultorios que sostienen la atención”, reiteró.

En cuanto a los afiliados que son atendidos en los sanatorios que se adhirieron al paro, uno fue derivado al Lelong y otro a la clínica Del Ángelo, “y seguramente en el transcurso del día algunos vayan al Hospital de Alta Complejidad (HAC)”.

“También tenemos 206 camas para el IASEP en el Hospital Evita, que es de primer nivel, al igual que el HAC y toda la red sanitaria de la provincia está trabajando para asegurar la calidad y atención de todos los afiliados”, aseveró.

Respecto a la atención ambulatoria, Samaniego explicó que aún no habilitaron los consultorios en el Hospital Evita “salvo la guardia que tiene”, pero señaló que “confío en que los consultorios están atendiendo normalmente” ya que la mayoría de los médicos pertenece a Asociación de Prestadores de Salud de Formosa (APS) y a la Federación Médica de Formosa (FeMeFor); y resaltó: “únicamente los de ACLISA, y no todos los médicos de ACLISA, dejan de atender, recibimos noticias del CEDIM, del CETEM que todos están atendiendo normalmente”.

Convocatoria

Por otro lado, el responsable del IASEP, se refirió a la convocatoria realizada frente a la Casa Central el jueves pasado y dijo que “le hace pensar que no es verdad” lo que dijo el presidente de la asociación.

“Él dijo que esto está fuera de toda cuestión política y sin embargo hubo una manifestación estuvieron creo que algunos concejales y otros ex candidatos acá afuera, no sé si hubo afiliados de la obra social, gritando y pidiendo la intervención, que devuelva la obra social a los afiliados y otras cosas totalmente incoherente en ese sentido”, consideró.

Y agregó: “Ellos hablan de que devuelva la obra social a los afiliados, pero eso es un desconocimiento total de lo que es una obra social, en primer lugar, porque nosotros aportamos un promedio de siete mil pesos por mes, póngale que le dejemos eso, ¿a qué prepaga van a ir? Hoy en día la más barata está 40 mil pesos para el grupo familiar”.

En esa línea, Samaniego destacó que, para una persona soltera menor de 30 años, una obra social prepaga cuesta 12 mil pesos y preguntó: “¿A dónde van a ir a parar? Al Estado, seguramente”.

“Así que ellos se olvidan que el IASEP es una obra social solidaria, que se presta servicio al 100% de los afiliados, así aporten cinco, seis, 10 o 20 mil pesos, cada uno aporta según su sueldo, los diputados también son socios del IASEP”, argumentó.

Y aseguró: “Nadie queda sin ser atendido, una prótesis hoy vale de un millón a cuatro millones de pesos, ¿quién va a pagar? Un avión sanitario que en este momento sale un millón y medio de pesos, ¿qué obra social se hace cargo de eso? Ninguna, le puedo asegurar. Yo fui auditor de muchas obras sociales, inclusive de algunos de mucho prestigio y de ninguna manera tenían ese tipo de prestaciones”.

Además, el interventor de la obra social, precisó que los afiliados deben concurrir con su médico de cabecera y que, si no lo quieren atender, vaya al IASEP a hacer el reclamo y lo derivarán donde corresponde.

“En el Hospital Evita hay 40 internados, la mayoría afiliados del IASEP, que fueron atendidos la semana pasada en su sanatorio, que se complicaron y fueron derivados al Evita, cirugías que hicieron y que se complicaron también fueron derivados al Evita, así que siempre se estuvo para cubrir sus deficiencias, es hora que nosotros también pongamos condiciones y las vamos a poner”, esbozó.

Nuevo convenio

En ese sentido, Samaniego se refirió al nuevo convenio que estiman firmar en el mes de enero y anticipó que “pondremos nuestras exigencias también”.

“Que no se cobre plus, que no se cobren órdenes, que no se cobre ningún dinero sobre las cirugías, que atiendan bien a nuestros afiliados, que no vaya el afiliado y le digan que hoy no se atiende por IASEP, que ocurre en todos los consultorios y eso es de público conocimiento, no hace falta que lo diga”, detalló.

Y remarcó: “Bienvenido sea el convenio de enero, pero nuestras exigencias también a favor de nuestros afiliados y para defender nuestra obra social”.

Por último, habló sobre las declaraciones del presidente de ACLISA que sostuvo que están dispuestos al diálogo y dijo que “nosotros también”, pero manifestó: “la única condición es que levanten el corte que es el causante de todo, y nosotros conversamos y seguro que vamos a llegar a un acuerdo, creo yo”.

Agenfor