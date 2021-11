La Secretaría de la Mujer capacitó al personal de Laformed sobre perspectiva de género

Fue por pedido de la misma empresa; e incluyó tanto a trabajadores hombres como mujeres de todas las áreas.



Este viernes por la mañana, la Secretaría de la Mujer llevó a cabo una charla de capacitación sobre perspectiva de género, políticas públicas y las diferentes violencias de género, en el laboratorio Laformed, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad capital.

Al respecto, AGENFOR dialogó con la secretaria de la Mujer, Angélica García, quien brindó detalles acerca de esta actividad.

“Hoy es un día muy especial, es el primer organismo dentro de lo que es el Parque Industrial que solicito esta charla tan importante para nosotros y trabajar las políticas públicas con perspectivas de género”, indicó.

Y argumentó: “Esta capacitación se dio para todo el personal desde jerárquico, hasta el último que trabaja en Laformed sobre políticas públicas en general, en particular la violencia, la violencia laboral, institucional”.

En ese sentido, la funcionaria destacó que la predisposición de la empresa en capacitarse “demuestra el interés de que todos tengan la mirada de la perspectiva de género”.

“Nosotros solicitamos a esta petición que hizo para capacitar al personal, estamos orgullosos, seguro habrá otros organismos que harán exactamente lo mimos, y poder estar hoy en este lugar”, señaló.

En cuanto al desarrollo de la actividad, la titular de la Mujer explicó que se trató de una exposición y debate con mujeres y hombres lo cual, consideró, “habla a las claras de que absolutamente todos debemos tener la mirada de género”.

“Tenemos leyes como la Ley N°26485 de Protección Integral a las Mujeres, la violencia es considerada un delito y en su máxima expresión que es el femicidio que es motivo de prisión perpetua”, fundamentó.

Y resaltó: “Esto demuestra que el Gobierno de la Provincia de Formosa y la Secretaria de la Mujer no solo se quedan en la institución, sino que recorremos toda la provincia”.

En ese sentido, García reiteró que, el pasado jueves, se reunieron con todas las áreas mujeres municipales de todo el territorio provincial; y aseveró que, el martes que viene harán lo propio en Pastoril y Riacho He He; el miércoles en la Policía de la provincia, y a la tarde se llevará a cabo la exposición por el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres; “y así tenemos una serie de actividades hasta el 30 de noviembre”.

“Esto es importante y destacable, estamos muy conformes y contentas y sabemos que se trabaja con la perspectiva de género en la eliminación de todo tipo de violencia, nos merecemos una vida libre de violencia, ese respeto que significa el otro es importante que se tenga en cuenta”, sostuvo.

Por su parte, María Cristina Orué, trabajadora de la empresa Laformed, celebró el espacio por el “importante número de mujeres que hay trabajando acá”, tanto empleadas como directoras de cada área.

“Es muy bueno recibir estas capacitaciones y más que tenemos muchos compañeros varones en esta empresa”, remarcó.

Asimismo, reconoció que las violencias se pueden dar en el ámbito laboral y aseguró que, como mujeres, “no toleramos esas cuestiones”.

“Es muy importante que se sepa los roles de cada uno en la empresa y que los hombres también estén en las charlas”, concluyó.