Hospital El Espinillo: Promueve cada semana la donación de sangre

El hospital del Espinillo, llevó adelante una nueva colecta de sangre, oportunidad en la que se captaron nuevos donantes voluntarios y se promocionó, en la comunidad, la importancia de la donación de sangre para salvar vidas.

La actividad fue llevada a cabo por el servicio de hemoterapia de este nosocomio, que trabajó en coordinación con la posta de extracción ubicada en el hospital de Laguna Blanca y el Centro Provincial de Hemoterapia.

“Desde el 2011 comenzamos con las colectas de este tipo. Y desde hace varios años, todas las semanas convocamos a los vecinos a que participen de la donación de sangre. Los miércoles, es el día que pusimos fijo para hacer la colecta y realmente, siempre es muy buena la respuesta a la convocatoria”, comentaron desde la dirección del hospital El Espinillo.

Agregaron, que esta semana se presentaron 10 donantes. “Para nosotros es una cifra importante, porque es el granito de arena que aportamos cada semana a esta cruzada fundamental, para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que están en tratamiento y para salvar la vida de otros”.

Mencionaron, que en años anteriores “llegamos a congregar a casi entre 80 y 100 donantes, en varias oportunidades, y estamos muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo, en cuanto a la donación de sangre”.

“Como equipo de salud, estamos muy agradecidos con los donantes y con los colegas que se ocupan de promover esta actividad e invitar, cada semana, a quienes desean donar y son grandes colaboradores. También con cada uno de los profesionales de nuestro hospital y los de Laguna Blanca que realizan el trabajo de manera tan comprometida”, subrayaron.

Más adelante recalcaron que, “muchas veces, no dimensionamos lo que significa para muchas personas la donación de sangre. Muchas personas dependen de este líquido para tener una posibilidad de vida, o para poder cumplir con los tratamientos que se les indica para mejorar su delicado estado de salud. Y no hay otra forma de obtener la sangre, que no sea a través de la voluntad de la donar que tenga un ser humano para otro ser humano”.

Campaña anual

A lo largo del año y de manera constante, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Provincial de Hemoterapia, el Programa Provincial Sangre Segura y los hospitales de la provincia, se trabaja fuertemente para difundir en la comunidad sobre el gesto humano, solidario y altruista de amor al prójimo que se concreta en la donación de sangre.

Las colectas cumplen un rol fundamental porque facilitan el acceso a la donación de sangre a las personas que no son donantes. Además, una sola unidad de sangre donada, hace posible salvar hasta 4 vidas, porque se divide en los hemocomponenetes sanguíneos que pueden destinarse a varias personas.