Se extenderá hasta el 11 de junio la inscripción a la Asistencia de Emergencia a cooperativistas

El subsecretario de Economía Social Ricardo Fischer confirmó que se extenderá hasta el 11 de junio la inscripción a la Asistencia de Emergencia a trabajadores cooperativistas que, en principio, era hasta este lunes 31 de mayo.

“Como el decreto provincial donde se dispusieron estas medidas económicas faculta al Ministerio de Economía a tomar las medidas necesarias, por decisión del ministro vamos a extender el plazo hasta el 11 porque para esto hay que hacer una serie de papeleos, moverse, etcétera; y además tenemos muchos cooperativistas con COVID y otros contactos estrechos, entonces extendemos el plazo”, explicó.

Es así que, los interesados en percibir este beneficio deben inscribirse de manera online a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, donde un equipo técnico los asesorará con el trámite.

Además, el funcionario indicó que, al lunes 31 de mayo, se aprobaron las inscripciones de 30 cooperativas con 650 cooperativistas que percibirán el subsidio provincial de 12 mil pesos.

“Se presentaron muchas carpetas y muchas no encuadran dentro del decreto, porque la intención del gobernador Insfrán es apuntar a aquel que vio disminuido sus ingresos, por ejemplo, un empleado público cobra el sueldo a fin de mes, una cooperativa que tiene un contrato sucesivo, es decir que cobra todos los meses, como las de la Municipalidad o algunas del Ministerio de Economía que se encargan del mantenimiento de la ciudad, tampoco encuadran dentro de los lineamientos del decreto, porque a pesar de estar en fase 1 a fin de mes cobra la misma cantidad de plata que el mes anterior”, aclaró Fischer.

Y agregó: “Pero hay otras que sí, como cooperativas de construcción que trabajaban con el IPV que fueron contratadas para trabajar en el barrio Guadalupe y por esta fase 1 no pudieron hacerlo y van a empezar cuando se termine; o los que construyen módulos habitacionales, gomerías, algunas cooperativas de FONTEX que no pueden seguir trabajando, que sí se encuadran”.

Otra novedad, según señaló el subsecretario, es que Insfrán dispuso que se les acredite el subsidio directo a los socios de las cooperativas, por lo tanto, el inscripto debe presentar su número de CBU de cualquier banco.

“Y sino tiene CBU, hicimos un convenio con el banco Formosa muy parecido al que se hizo con la IFE, nos tienen que mandar un numero de celular, la compañía, un correo electrónico y su CUIT y una vez que se le acredite, van a avisarle al celular una clave con la que van con su DNI al cajero automático, la clave y van a poder retirar los 12 mil”, argumentó.

Programa de Trabajo Autogestionado

En otro orden, Fischer se refirió al Programa de Trabajo Autogestionado Línea 1 de la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo de Nación, por el que los más de 1800 cooperativistas formoseños inscriptos previamente podrán percibir una nueva cuota de 11 mil pesos.

“ES para socios de cooperativas que cobraron nueve cuotas, dos de 6.500, dos de 16.500 y cinco de nueve mil pesos; se dispuso una nueva cuota de once mil pesos que no hay que presentar nada porque es para los que ya venían cobrando, es decir que si alguien no cobro no puede inscribirse lamentablemente”, manifestó.

Y profundizó: “Lo que dice la resolución de la Secretaría de Empleo es que se va a pagar con el primer pago que realice el Ministerio de Trabajo con cualquiera de los programas nacionales, normalmente ellos acreditan el día 16, así que estamos a la espera de que nos informe y cuando suceda, seguramente el doctor Ibáñez en la conferencia dirá la fecha exacta”.

Por último, el responsable del área reiteró que un trabajador cooperativista puede percibir tanto el beneficio nacional como el provincial al mismo tiempo.

“Si la persona venia cobrando el beneficio personal y este mes ve sus ingresos reducidos por la fase 1, puede cobrar los dos beneficios porque son independientes uno de otro sin ningún problema”, finalizó.

Agenfor