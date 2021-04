Bariloche colapsado: suspenden clases presenciales y ya hay pacientes esperando camas de terapia intensiva

La gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, anunció la suspensión de las clases en la ciudad de Bariloche, que tiene su sistema de salud colapsado, con gente en espera para poder ingresar a camas de terapia intensiva.

En el anuncio también participaron el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, y el director del Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo”, Leonardo Gil.

Cerreras hace unos diez días había anunciado que no pensaba suspender las clases: “Si hay que restringir, lo vamos a hacer muy localizada y en defensa, tanto de la actividad económica como de las clases presenciales, las cuales entendemos que son fundamentales para la sociedad y para los chicos”.

En conferencia de prensa, la gobernadora anunció las siguientes medidas: suspensión de clases presenciales (serán virtuales por 15 días); se reduce la circulación de 7 a 20; los comercios podrán estar abiertos de 10 a 19; quedan prohibidas las reuniones en domicilios particulares y todos los eventos deportivos, culturales y religiosos.

“En Bariloche hay 57 camas de terapia intensiva y hay seis personas esperando poder ingresar”, sentenció el doctor Leonardo Gil, director del hospital más grande de la región.

“La circulación viral muy alta, por eso no cumplir con las restricciones nos expone al contagio a todos, estas no son cuestiones individuales, si no que son cuestiones colectivas”, agregó el doctor.

Para controlar las medidas trabajarán fuerzas federales, que se se suman al patrullaje en Bariloche para el cumplimiento de las medidas de restricción de circulación.

m1