Argentina negocia con Pfizer, Johnson & Johnson y CanSino para recibir más vacunas

La asesora presidencial Cecilia Nicolini informó este martes que el Gobierno retomó las negociaciones con Pfizer para obtener la vacuna. Además, aseguró que el presidente Alberto Fernández “está en diálogo constante con Díaz Canel sobre el avance de la vacuna en Cuba”.

“Retomamos las negociaciones con Pfizer. Tiene que haber acuerdo entre las partes y por supuesto acuerdo en las cláusulas que sean favorables también para nuestro país” , reveló Nicolinie por FM Futurock.

La funcionaria dijo que “desde el inicio nos pusimos como objetivo conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles” y aclaró que “ahora estamos esperando los resultados de los lotes de la vacuna de Oxford y Astrazeneca”. Además, señaló que están “en diálogo constante con Cuba y las vacunas. Avanzaron bastante en la fase 3 y el presidente está en contacto”

Sobre la demora en la llegada de las vacunas, Nicolini dijo que todas las vacunas tienen retrasos pero “esperamos tener buenas noticias en las próximas semanas” y celebró a la posibilidad de contar con vacunas producidas en parte por Argentina.

Dijo que “la prioridad número 1 son las vacunas porque la pandemia está muy lejos de haber terminado” y calificó a la oposición de “muy irresponsable. A mi me genera mucha indignación, no me puedo imaginar lo que le debe suceder al personal de salud”

“Politizar o judicializar la salud es algo muy peligroso y preocupante”, manifestó.

Nicolini se refirió este domingo también a la situación del país con respecto a la provisión de vacunas contra el Covid-19 y reveló que el Gobierno está negociando con los laboratorios Johnson & Johnson y CanSino a fin de obtener más dosis para avanzar con la campaña de inmunización.

“Estamos avanzando con los laboratorios Johnson & Johnson y CanSino, estamos en contacto y terminando de definir los acuerdos dentro del contrato, las cláusulas, cantidades y el cronograma de entregas para firmarlos”, dijo Nicolini en diálogo con el canal C5N.

