Correo Gate: un informe contable complica aún más a ex funcionarios de Mauricio Macri

Un informe contable complicó aún más la situación de los acusados en la causa penal del Correo, entre ellos de Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que confirma que el acuerdo por la deuda fue abusivo. “El informe dio mal para los acusados”, deslizaron fuentes de la investigación con acceso a la pericia contable que fue ordenada por el juez Ariel Lijo en la causa.

La medida es clave para determinar las responsabilidades y confirma lo que siempre sostuvo la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín cuando frenó el acuerdo que beneficiaba a la familia del ex presidente Macri.

El informe contiene las respuestas a puntos específicos que se dieron a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria a la empresa Correo Argentino, que era de la familia del ex presidente Macri, fue abusiva como sostuvo en su momento la fiscal, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

La medida probatoria, al menos la parte preliminar, que forma parte del expediente, le da a Lijo los números de la deuda de la empresa para determinar si la quita fue abusiva, como advirtió la fiscal Boquín.

El informe apunta a comparar el valor del crédito del estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional, en el marco de una audiencia de junio de 2016, a efectos de determinar si existe una quita, y estimar su cuantía.

En noviembre de 2019, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa penal al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad, y de Juan Mocoroa de Asuntos Jurídicos, imputados en el caso.

Todos fueron indagados pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales, justamente a la espera de este informe.

Los imputados atacaron desde un comienzo las cifras denunciadas y aseguraron que los $70.163.910.895,10 señalados por la fiscal del fuero comercial Boquín sobre el monto de la quita era “absurda”.

No solo Boquín fue lapidaria, ya que el fiscal de la causa penal Gerardo Pollicita, en su momento había señalado que “mas allá de que el acuerdo no haya sido calificado como abusivo por parte del juez (comercial), lo cierto es que…se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (CASA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”.

Por el contrario, para sustentar su posición, la defensa del dueño de Correo, recurrió al informe solicitado al Estudio “Mc Ewan, Roberts, Dominguez y Carassai” donde parcialmente se concluye que, al 28 de junio de 2016, el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. (en adelante, CASA), oscila entre $ 528.800.216,35 y $ 651.321.558,21, según se aplique para la actualización del valor del crédito verificado la tasa de interés pactada (Libor por 3) o aquella fijada por el BNA como tasa pasiva.

En esos escenarios, explicó la defensa que los porcentajes de la quita rondarían el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %, que parte de considerar que la deuda actualizada era de $ 70.163.910.895,10.

Fuentes judiciales confirmaron que el estudio contable del organismo respalda las conclusiones de la fiscal Boquín.

Ahora se espera una definición del juez Lijo sobre la situación procesal de los imputados, quienes fueron indagados hace más de dos años.

m1