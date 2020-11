Diakovsky: “Trabajamos y colaboramos codo a codo con el gobernador Insfrán”

Pirané tiene todo listo para recibir un contingente de 370 personas en el marco del ingreso ordenado y administrado a la provincia

El intendente de la localidad de Pirané, Mario Diakovsky, se refirió a la reunión que mantuvo con sus pares el gobernador Gildo Insfrán en la tarde del viernes para coordinar el trabajo que significará el ingreso de más de 8 mil personas a la provincia, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; a la vez que informó cuáles son los hoteles habilitados para recibir los primeros grupos de personas.

En este sentido, el jefe comunal afirmó que “en la reunión del viernes lo vimos muy bien al Gobernador, fue un encuentro muy lindo, y me quedé con dos frases: Que él no va pactar nunca con la adversidad y eso para nosotros fue una inyección de fuerza y aliento, y la segunda frase fue: Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros?; y eso a mí como pastor no me cabe ninguna duda”.

Precisó además que la localidad recibirá a 370 personas, de las cuales 166 de ellas son piranenses.

Según manifestó Diakovsky, “contamos con el Hotel Gran Victoria que ya está listo para albergar a 72 personas; el Hotel Magalí va albergar a 51 personas; el Residencial Los Dos Pibes, a 15; y el motel El Nido a 18 personas”.

“Por otra parte, tenemos tres establecimientos que están en condiciones para recibir a más de 200 personas, tienen aire acondicionado y son cómodos, estamos esperando que nos aprueben esta opción y directivas del Gobierno de Formosa”, continuó el intendente.

A la vez, el primer mandatario comunal aseguró que tanto los intendentes como presidentes de comisiones de fomentos “estamos orgullosos de la política sanitaria que implementó nuestro conductor, ya que nuestra provincia se destaca en el país por tener la menor cantidad de infectados y muertos”.

“Cuando estas personas ingresen, la política sanitaria no va cambiar, se va controlar mucho y vamos a tener mucho cuidado de que no se produzca circulación viral en la provincia y en eso vamos a trabajar y colaborar codo a codo con el gobernador Insfrán”, subrayó para finalizar.