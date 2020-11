Samaniego: “El ejército de militantes peronistas siempre va estar del lado de la gente”

El diputado provincial justicialista, Dr. Agustín Samaniego, advirtió que en el Día de la Militancia se dio un mensaje de esperanza, optimismo y fe al pueblo formoseño.



“Fuimos testigos de una movilización histórica, con colas interminables de vehículos. No solo sucedió en capital sino en toda la provincia en donde los militantes justicialistas salieron a manifestar su alegría, entusiasmo y con un alto grado de responsabilidad y compromiso, para hacer saber a todo el pueblo formoseño que estamos firmes, que seguiremos defendiendo el Modelo Formoseño y respaldando la conducción del gobernador Gildo Insfrán”, subrayó el jefe de la bancada justicialista, en la Cámara de Diputados.

En este sentido, resaltó que el mensaje fue de esperanza, optimismo y fe, “diciéndole al pueblo que el ejército de militantes peronistas siempre va estar del lado de la gente”.

El legislador hizo hincapié en que los y las militantes del Partido Justicialista siempre “militan por el prójimo” y que tienen en claro que las salvaciones no son individuales, agregó que “este tiempo de pandemia nos demuestra que si no nos salvamos entre todos no se salva nadie”.

Sobre las críticas que recibió la caravana, Samaniego manifestó que “fue una movilización pacífica, sin ninguna ofensa de parte nuestra a pesar de que se recibieron provocaciones, pero nosotros dimos un mensaje de amor, alegría y entusiasmo”.

Para finalizar, valoró que “estamos en el buen camino y defendemos las políticas públicas que se han logrado. En este momento que recibimos tantos ataques y sobre todo nuestro conductor, creímos conveniente darle nuestro respaldo absoluto, firme y contundente”.