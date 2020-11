Dalma y Gianinna pidieron tutela y acceso a la historia clínica de Diego Maradona

Dalma y Gianinna han sido críticas del entorno de Diego Maradona en los últimos años. En este momento complicado de su padre, que debe ser operado de un hematoma subdural que le descubrieron tras ser internado en el sanatorio Ipensa, ambas están a su lado. De hecho, la menor de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe estuvo junto al genio del fútbol mundial en el traslado desde La Plata hasta la clínica Olivos, en Buenos Aires, donde será intervenido quirúrgicamente y la mayor los esperó en el lugar de la operación.

Las dos pidieron la tutela y el acceso exclusivo a la historia clínica del “10”. Antes, habían dicho lo suyo en redes sociales. Dalma escribió: “Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien, le llevaron a un ‘periodista’ a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno, no estamos tan locas, ¿no?”, escribió en primera instancia. Y agregó: “Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque lo único importante es que él esté bien… Pero por el bien de todos/as chupasangre que no le pase nada”.

Giannina recordó una publicación en Instagram que había hecho en octubre del año pasado: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. Por favor. Gracias”.

