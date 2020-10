Continúan las estafas telefónicas: Un hombre denunció que fue víctima de estafa telefónica por más de 2.300.000 pesos; la Policía reitera recomendaciones para evitar estas maniobras

Un hombre denunció en la Comisaría Primera que fue estafado en más de 2.300.000 pesos. Ante la creciente cantidad de casos de estafas telefónicas y canales electrónicos en Formosa, la Policía realiza una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delitos.



Con la finalidad de evitar estas maniobras, que en su mayoría tiene como víctimas a los adultos mayores, es importante mencionar un hecho real que ocurrió en los últimos días en la provincia para prevenir a la ciudadanía formoseña.



El 2 de octubre del corriente año, cerca del mediodía, un hombre de 55 años se dirigió a una sucursal del Banco Galicia para realizar una transacción; en virtud a que no sacó el turno respectivo vía online previamente, no se le permitió el ingreso.



Luego trató de sacar el turno vía online desde su teléfono celular, en la página del Home Banking de la referida entidad bancaria y tras varios intentos no lo pudo realizar. Asimismo, se comunicó con el Ejecutivo Eminent Conecta que el banco le provee, sin que pueda entablar contacto alguno.



Alrededor de las 13:05 del mismo día, un hombre se comunicó a través de una app de mensajería instantánea WhatsApp, quien le realizó varias preguntas y las respondió, creyendo que era personal de la entidad y que le brindaría una solución a su problema. Luego le solicita la clave TOKEN de su cuenta bancaria y los números de su tarjeta de débito del banco Galicia, para luego finalizar la llamada.



Posteriormente verificó su cuenta bancaria, advirtiendo que desde allí se realizaron varias operaciones desde su cuenta. Inmediatamente consultó vía telefónica a su Banco, ya que él no había realizado ninguna transacción, expresándole que de su cuenta se realizaron tres operaciones a través de las cuales se pasó dinero a la cuenta de otra persona, facilitándole el Cuit y la identidad del sujeto.



Según los datos brindados por la entidad, en la primera transacción se transfirieron 1.000.000 de pesos, en la segunda 1.700 dólares que teniendo en cuenta el cambio serían unos 135.000 pesos y en la tercera transferencia se pasó 1.170.000 pesos, sumando un total de 2.305.000 pesos.



Ante lo sucedido, inmediatamente se acercó a la sucursal del banco en Formosa, donde sólo pudieron brindarle un número de teléfono para que se comunique y a través de un correo informe lo ocurrido.



La respuesta del Banco ante esa maniobra de estafa, fue que no pueden hacer nada y que la cuenta donde se transfirió ya no tenía dinero.

El Link Token se utiliza para realizar operaciones directamente por Home Banking, sin dirigirte previamente a un cajero automático. Esa plataforma habilita a realizar: altas de cuentas nuevas para transferencias, validar las transferencias, altas de nuevos celulares y tarjeta SUBE para recargas y altas de tarjetas de crédito para pagos, entre otros.



Para evitar ser víctima de estas maniobras que indefectiblemente terminan en una estafa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brindó algunas recomendaciones sobre las mejores prácticas para operar de manera segura con los canales y medios electrónicos, como el home banking.



Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son: el Banco no te llamará o enviará correos electrónicos para pedir tus datos personales o bancarios. Para el cobro del IFE, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca te pedirán como condición realizar una transferencia de dinero. Todos estos trámites son gratuitos y no requieren intermediaciones ni gestorías. Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.

Recomendaciones:

1) No facilite sus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Tu banco tampoco te va a pedir esa información.

2) No ingrese datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantenga siempre actualizado sus datos de contacto con el banco donde usted es cliente.

3) No acepte beneficio en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.

4) Tampoco la asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recuerde que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.

5) Ante la menor duda, contáctese con el banco a través de sus canales oficiales.

Maniobras como las descriptas están tipificadas como delito; llame a la línea de emergencia 911 y denuncie en la dependencia policial más próxima a su domicilio.