Mayans: “Es el inicio de un cambio de rumbo” en busca de la “Independencia Económica” de la Argentina

El presidente del bloque se senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, aseguró que la nueva ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada esta madrugada por la Cámara Alta, es “el inicio de un cambio de rumbo” en materia económica y social en el país y remarcó que, con este instrumento legal, el gobierno nacional busca sentar las bases en el camino de la “independencia económica” de la Argentina.

“Independencia económica, primero; soberanía política sin superpoderes para el Fondo Monetario Internacional, y busquemos juntos el camino de la justicia social”, desafió Mayans, al cierre del debate de la sesión extraordinaria en la que el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la ley con la cual el gobierno de Alberto Fernández intenta pasar de una economía de la especulación financiera a una economía de producción nacional.

El senador por Formosa acusó al macrismo de haber llevado a “un verdadero descalabro económico” a la Argentina, de haberle dado “superpoderes al Fondo Monetario Internacional, porque decidía a ‘piaccere’ sobre el destino de la patria”, tras haber recurrido a ese organismo internacional y generar una deuda pública que compromete el 90 por ciento del PBI local.

Recordó que “el ex presidente Macri no podía tomar ninguna decisión sin consultar el FMI” y dijo que el responsable de haber colocado a la nación en esa situación de “usura”, en vez de estar preocupado por hallar soluciones al problema que ocasionó, hoy se encuentra “viendo una final de fútbol en Qatar”.

Para Mayans, la forma en que el gobierno anterior manejó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y endeudó a la Argentina fue, “como mínimo, impericia”. Y añadió: “Eso fue verdadera traición a la patria”, para luego remarcar que la ahora oposición decía entonces que “todo lo que hacía Macri estaba bien y miren cómo terminamos”. Mientras, en la actualidad, se acusa al gobierno, que lleva poco más de una semana de asumido, de hacer todas la cosas mal.

El jefe de la bancada oficialista en el Senado se quejó de que la oposición “ a una semana” de haber dejado el poder por decisión del voto popular le dice al nuevo gobierno “cómo tiene que hacer las cosas”.

”Qué lástima que no le dijeron a Macri todo esto que están diciendo ahora. Qué lástima que no lo convencieron a Macri porque no hubiésemos estado en este desastre en el que estamos ahora”, azuzó. Destacó, además, que, en los cuatro años de la gestión de Cambiemos, aumentaron el desempleo, las tarifas, la deuda pública, la pobreza, la inflación y la desigualdad social. ”Es un desastre económico”, lo que dejó la administración anterior, enfatizó.

El tema del endeudamiento fue de los puntos principales de su intervención en el recinto y es centro de sus preocupaciones: “Semejante presión de la deuda externa no hace posible ninguna política pública”. Por eso, insistió con la idea de que “empezar de nuevo significa ir en busca de la independencia económica”.

En ese sentido, tuvo una mención especial para el ex presidente Néstor Kirchner. Dijo que el santacruceño, cuando renegoció la deuda con los acreedores externos, “en su trabajo de recuperar la independencia económica, le ahorró al país casi 75 mil millones de dólares”, a diferencia del macrismo que en sólo cuatro años de gestión causó un nuevo endeudamiento de la Argentina con una relación “deuda-PBI del 90 pór ciento”.

También, hizo un reconocimiento a la gestión de la ex presidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández, por su aplicación de políticas en defensa de los intereses nacionales y de las grandes mayorías populares, que le permitieron en diciembre de 2015 dejar un país con una relación deuda -PBI del 40 por ciento y mejores índices sociales de los recibidos cuatro años después.

Sostuvo que hoy la Argentina atraviesa “una gran injusticia social”, que “miles de argentinos se quedaron sin trabajo”, y que la tarea del nuevo gobierno es cambiar el rumbo económico.

En tal sentido, al inició de su intervención había dicho: “Perón decía que el hombre que llega al gobierno tiene dos objetivos fundamentales: ‘La felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria’. También decía: ‘No aceptamos la explotación del hombre por el hombre ni la explotación del hombre por el Estado”. Y, a modo de compromiso, reseñó: “Luchamos para alcanzar la justicia social de manera que cada persona sienta que vive con respeto y con dignidad. Ese es nuestro trabajo: alcanzar la justicia social y trabajar por la dignidad humana”.