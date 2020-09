El material periodístico, expuesto de manera virtual, reconstruye distintos aspectos de la vida del militante justicialista Julio Pereira, a raíz de una extensa investigación realizada por su autora, la periodista Florencia Zanello.

Este miércoles por la mañana, en el marco de la 18° Feria del Libro regional, provincial, nacional e internacional; y bajo el lema “Unidos por la lectura”, se presentó el libro “Bocha, vida y militancia del formoseño fusilado en Margarita Belén”, de la mano de su autora, la licenciada en comunicación social, Florencia Zanello.

En esta ocasión, el material periodístico fue expuesto de manera virtual a través de un streaming en las redes sociales del evento. El mismo, reconstruye la vida y militancia de Julio Andrés “Bocha” Pereira, joven formoseño, militante del peronismo de la resistencia; y a través de su historia, la de otros militantes setentistas presos y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Durante la presentación, la autora hizo hincapié en la importancia de recuperar los relatos que hacen a la historia reciente de la provincia, tanto para las generaciones actuales como las venideras; y para comprender el contexto en el que sucedieron y la particularidad con la que se dieron en el territorio formoseño.

Además, Zanello explicó que, en sus páginas, se podrán encontrar cada aspecto de la vida del protagonista, narrado a través de fuentes testimoniales que lo conocieron, hasta el momento de su desaparición, fusilamiento y restitución de sus restos. También contempla fuentes documentales, como fallos de los juicios y otros libros que recomponen el contexto histórico que atravesaba en esa época el país y la provincia.

Y aclaró que la inspiración del escrito tiene que ver con la intención de reconstruir la memoria colectiva de las formoseñas y formoseños “comprometidos con su realidad” y reivindicar la figura de sus desaparecidos que “fueron acallados, olvidados y estigmatizados”.

En ese marco, la escritora indicó que el mismo está narrado en formato crónica de periodismo narrativo no-ficcional, lo que implica que el lector no sólo se encuentre con información, sino también con escenas que lo invitan a reconstruir con su imaginación y meterse en la piel de Bocha.

“Rodolfo Walsh es el padre de este estilo, quien también fue militante de los 70’ como Bocha y se animó a denunciar el plan sistemático de la última dictadura cívico-militar”, argumentó; y agregó que “lo lindo” del formato es que interpela a los lectores, más allá del dato, desde sus propias emociones, a través de las descripciones detalladas de lugares transitados y compartidos por el protagonista.

Por último, la licenciada agradeció la oportunidad de formar parte del espacio, una vez más, y celebró que, por decisión política del Gobierno de Formosa, las producciones de los autores formoseños sean una cuestión de Estado.

“Hoy estamos en una Feria del Libro donde el 80% de las producciones y presentaciones son de autores locales. Eso no sólo me llena de orgullo como formoseña, porque habla de la capacidad que tenemos para narrar historias. Sino también porque, yo siempre digo en todas las presentaciones, que, si nosotros o nosotras no empezamos a escribir nuestra historia, con nuestra impronta, con nuestra cultura e idiosincrasia que es muy particular y nadie la va a entender mejor que nosotros, van a venir de afuera a hacerlo, como ya pasó”, expresó.

Y resaltó que “para poder tener un relato lo más auténtico y que mejor refleje la realidad, es importante tener escritores y productores formoseños. Y esta feria del libro creo que ha demostrado que tenemos mucho potencial”.

El libro “Bocha, vida y militancia del formoseño fusilado en Margarita Belén”, forma parte de la Colección Cultura, que es un espacio de la Subsecretaría de Cultura, dedicado a los escritores y escritoras formoseñas, tanto nacidos en la provincia como residentes en ella. Dicha serie incluye textos literarios y expositivos que aportan a la construcción de la identidad cultural formoseña y ofrece a los autores noveles la posibilidad de ingresar en el circuito editorial provincial y regional, mediante la promoción de sus obras.